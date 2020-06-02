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武漢通報核酸檢測排查結果：未發現確診病例 檢出300名無症狀感染者

社會熱點 16:29 2020/06/02

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武漢日前開展集中核酸檢測排查工作，全面排查無症狀感染者。官方通報，從5月14日0時至6月1日24時，武漢市集中核酸檢測989,9828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名。目前武漢市無症狀感染者在全人群的佔比極低，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。

未有無症狀者傳染他人情況

湖北省新冠肺炎疫情防控工作指揮部今日下午召開記者會。武漢市常務副市長胡亞波介紹，武漢市結合當前疫情防控實際，於5月14日部署開展了集中核酸檢測排查工作，全面排查無症狀感染者，目前已比較順利完成工作任務。

從5月14日0時至6月1日24時，武漢市集中核酸檢測989,9828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名、檢出率為0.303/萬，追蹤密切接觸者1174名。其核酸檢測結果均為陰性，對無症狀感染者和密切接觸者均進行了醫學隔離觀察。

目前武漢市無症狀感染者在全人群的占比極低，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。

增設採樣點、調集人員 以實施檢測

對於武漢如何組織實施集中核酸檢測，武漢市衛生健康委員會副主任王衛華介紹，武漢主要從三個方面做工作。

首先，通過新聞媒體、短訊、微信群、社區廣播等多種方式，將《核酸檢測十問十答》等信息廣泛傳遞到廣大市民，讓更多市民參與和支持核酸檢測排查工作。

其次，全市設置采樣點單日最高達到2,907個，工作人員28萬多人次、醫務人員5萬多人次參與采樣、服務。通過分時段、分社區組織，減少居民等候；采取劃設一米線、專人維護秩序、專家現場指導等措施，確保采樣工作安全有序。為盡可能做到全覆蓋，各區設置「查缺補漏」采樣點，對老年人、行動不便的人員，採取上門采樣服務。

第三，加強對採樣點、樣本采集、運送保存、以及工作人員防護到醫療廢棄物的處置等的管理。

另外，對於武漢如何在短短十幾天內完成千萬人口的檢測，王衛華說，武漢動員了全市的40家醫療機構和疾控中心參與檢測；各檢測機構通過調集人員、增添設備、加強培訓，人員倒班、設備不停、24小時滿負荷運轉；運用新技術新方法，使用混樣檢測的方式，混檢單次不超過5個樣本合並檢測，這樣在短時間內提升了檢測效率。

武漢市委常委、市人民政府常務副市長胡亞波介紹，本次集中核酸檢測費用由政府承擔，總支出9億元（約9.8億港元）左右。他表示，這筆投入完全值得，換來了全國人民和武漢人民的安心。

責任編輯：尹航

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