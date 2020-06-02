【中美貿易戰】美大豆出口協會中國代表：中方採購正按部就班推進

據路透社報道，中國企業本周一自美國購入至少三船大豆。據官媒《環球時報》，美國大豆出口協會中國首席代表張曉平亦證實，中國採購美國大豆目前正在按部就班推進，似乎並未受到外部因素的影響。報道指，消息令此前美媒有關「中國下令停購美國農產品」的傳聞終被證偽。

美國彭博社周一引述知情人士稱，在中國當局因香港議題而與美國關係緊張之際，中國已下令國企暫停部分美國農產品採購，其中包括大豆和數量不詳的豬肉等農產品。

【中美貿易戰】彭博社：中國暫停部分美國農產品進口

但路透社周二報道，三名了解交易情況的美國交易商表示，中國國企周一（6月1日）至少購買了三船美國大豆，總計至少18萬噸大豆，將在10月或11月付運。

《環球時報》報道，美國大豆出口協會中國總代表張曉平周二表示，中國市場化採購美國大豆目前正按部就班、有條不紊地推進。他指，雖然前一階段巴西大豆因其貨幣貶值而極具價格吸引力，造成美國大豆對華銷售受到一定影響，但最近兩個月，中國企業擇機購買了美國舊作和新作大豆，似乎並沒有受到一些外部因素的影響。張曉平還說，本周一中國企業對美國新季大豆的採購就足以證明這一點。

報道指，根據今年1月份中美達成的第一階段貿易協議，中國將在兩年內增加購買價值320億美元的美國農產品。根據中美兩國陸續發布的相關數據，即便在疫情發生後中國仍在堅持履行這一協議內容，分別購入了數量不等的大豆、豬肉、玉米、小麥等美國農產品。

美國農業部的最新數據顯示，美國對中國大豆出口，上周按年增長9.4%，截至5月21日美國對中國大豆出口裝船量為1272.1萬噸，遠超去年同期。

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責任編輯：蒯宇澄

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