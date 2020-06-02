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北京擬規定不得詆毀、污衊中醫藥 違者或被追究刑責

社會熱點 17:44 2020/06/02

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北京市衛健委、市中醫局，近日與相關部門起草《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》，並向公眾徵求意見。草案規定，不得以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥，違者可被治安管理處罰或追究刑事責任，引發輿論關注。

該條例草案公開徵求意見稿共七章，分別為總則、中醫藥服務與保障、中醫藥規範與管理、中醫藥保護與傳承、中醫藥開放與創新、法律責任和附則，共五十五條，內容主要包括完善中醫藥服務能力建設、完善從業機構和人員管理制度、推進中藥服務管理制度創新發展、完善中醫藥人才隊伍建設、完善中醫藥文化保護和傳播制度、完善中醫藥發展保障機制等六個方面。公開徵求意見時間至6月28日。

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徵求意見稿中第三十六規定，開展中醫藥文化宣傳和知識普及活動，應當遵守國家有關規定，符合中醫藥文化內涵和發展規律。任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毀、污衊中醫藥。

網民質疑何謂詆毀

而廣播、電視、報刊、互聯網等媒體開展中醫藥知識宣傳，應當聘請中醫藥專業技術人員，以介紹疾病預防、控制、治療及養生保健等科學知識為主要內容，不得以介紹健康、養生知識等形式，變相發布中醫醫療、中藥廣告。

第五十四條規定，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

有關條例草案內容曝光後，引發網民爭論，有人質疑管太寬，詆毀污衊、理性討論界線不明，或易觸法，亦有人認為關鍵看怎麼執行。

網民反應：

「大夫，您給抓的這幾副藥沒什麼療效啊？」「什麼？！沒療效？詆毀誰呢？110，把他逮了！」

詆毀和理性討論的界線可以規定一下嗎？

你說「西醫藥」為什麼就沒有這種脆弱心態？

不得以任何方式或行為詆毀、污衊，這個說國旗國歌我沒意見，中醫藥這麼描述我理解不了，你是科學？文化？還是什麼？

不能光提不得污衊，這條例還說了不能虛假，誇大宣傳呀

中醫真的被黑的太慘了

責任編輯：林佩怡

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