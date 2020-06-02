【中美角力】學者倡中國對美「冷卻」一段時間 回應保持平和理智

近期中美緊張升級，有關「脫鉤」、「新冷戰」的話題不斷。新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年認為，中美兩國目前在科技、意識形態等領域出現類似「冷戰」，但認為不會陷入如美蘇冷戰的對峙當中，全面脫鉤亦是很困難。而中美緊張之際，他建議中國做好4件事，包括對美「冷卻」一段時間，針對關鍵問題保持平和理智，做好自己的事，加緊與西方其他國家的務實合作，繼續保持真正開放等。

鄭永年接受中新社國是直通車專訪時稱，目前中美關係可謂處於兩國建交以來最緊張階段之一，目前科技、意識形態等確實出現類似「冷戰」的狀況，兩國之間很多來往交流也幾近中斷，認為但中美不會陷入如美蘇那樣的冷戰對峙當中。

▲ 鄭永年

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他解釋，中美依賴程度加深，一旦走向（部分）脫鉤，會經歷痛苦過程，且對世界影響很大，會割裂全球一體化市場和產業鏈。對中國而言，很多產品核心技術掌握在他國手中，一旦脫鉤，或對科技等重點領域有很大挑戰。

建議做好4件事 保持真正開放

鄭永年認為，中國首先應對美「冷卻」一段時間，做好自己的事。他指出，今年是美國選舉年，各種言論環境充斥不理性因素。針對過激言論沒必要一一回應；即使針對關鍵問題，如新冠病毒來源等的回應，也應保持平和理智，交給科學家而非政治家。他指出，互相叫板解決不了問題，且會深陷美國設定的議程。同時，幹好自己的事是中國長期堅持的發展之道，現更應做好。

其次，他認為中國應加緊與西方其他國家的務實合作，多做少說，提到多數歐洲國家都想和中國確立至少是一種可管理的關係。中國亦應繼續保持真正的開放，不能封閉自己，強調各種資本是「用腳投票」，只要在中國有市場、有錢賺，企業和資本自然還是會來。最後，他指出美國國內非只有一種聲音，中國在反制或批評部分反華勢力時，不將美國所有群體「一棒子打死」。

「去中國化」成本大 能否執行存疑

對於疫情之下，逆全球化傾向有所抬頭，鄭永年表示，全球供應鏈、產業鏈的調整不可避免，對中國有一定影響，但非「去中國化」。他解釋，美國行政當局鼓勵美企「去中國化」，但能否執行、企業和資本會否放棄中國市場要打大問號。若把所有製造環節搬回美國，成本將非常高昂，企業是否願意或者有能力埋單？

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他指出，美國與中國全面脫鉤很困難，對美國經濟傷害巨大。中國作為東亞產業鏈的樞紐，與中國脫鉤意味與整個東亞產業鏈重組，成本可想而知。更重要並不是整個美國都想跟中國脫鉤，硬性與中國脫鉤實際是違背資本邏輯。歐洲國家更不會放棄中國市場。

他強調，中國應更大規模的擴大開放，向德國、日本、法國等其他西方國家大量開放，企業也應與西方企業同台競爭。同時要補短板，指中國唯一缺少是一些原創性技術，不是沒有能力，但過去太依賴世界市場。

責任編輯：林佩怡

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