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【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？

經濟脈搏 21:27 2020/06/02

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【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？

全國人大通過「港區國安法」決定，中美角力為此升級，美國總統特朗普揚言要撤銷香港特殊地位。面對美方強力施壓，中方手上有反制的籌碼－－不是什麼，正是特朗普花了兩年時間，咄咄逼人促使中國簽署的第一階段中美貿易協議。

中美貿易協議今年1月簽訂，美國對中國的大部份關稅未除，但中國承諾兩年額外進口2000億美國商品；當天，不少評論認為中方讓步較多，美方似乎更似贏家。

當美方更需出口撐經濟時　中方可減採購

但觀察者指出，這份被指「不公平」的賣買合約，如今卻很可能成為新一輪中美角力中，中方反制特朗普的重要籌碼。

儘管中國的行業協會聲言，仍在正常採購美國農產品，但路透社及彭博社先後有報道引述消息指，中國已要求國有企業停止大規模採購美國大豆、玉米和棉花。

【港區國安法】中方反擊特朗普再添動作？採購美國大豆量大減

【中美貿易戰】彭博社：中國暫停部分美國農產品進口

中方周一仍向美國買入18噸大豆，但規模較此前的大幅減少。據稱，中方此舉頗有反制特朗普的意味，他此前宣稱要就港區國安法撤銷香港特殊地位，並加強封殺華為供應鏈。

中方以貿易協議中的農產品採購反制特朗普，似乎有中方的考量和邏輯。

其一，目前美方比此前更需要中國的採購。原因是新冠肺炎疫情令美國的失業率，處於1930年代大蕭條以來的最高水平，近期蔓延全國的種族問題騷亂，更令美國經濟雪上加霜。

其二，美國大選臨近，中美貿易協議一旦無法順利落實，不僅損及經濟，更會成為對手、民主黨的拜登的攻擊借口，指稱特朗普的對華政策無能，無法促使中國遵守承諾，減低特朗普的勝算。

可以說，特朗普此刻對貿易協議的需求，多於他的對手中國。中方在此時收緊對美方的採購，可以對特朗普構成壓力。

【港區國安法】盛智文：特朗普倘實施出口管制　美國傷過香港

【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國

事實上，路透社引述一名熟悉政府計劃的消息人士稱，在最壞的情況下，如果特朗普繼續針對中國，中國將不得不放棄第一階段貿易協議，不向美國購買商品。

倘若中國煞停中美貿易協議中的採購，美方會否報復？這是有可能的，但武器選項有限，也未必能打痛中國。

中方一旦減採購　美方有沒有還擊空間？

根據路透社分析，美國最有可能的反制措施，是恢復此前曾計劃實施、但後來又取消，對價值約1,650億美元的中國消費品的關稅，其中包括蘋果手機、電腦、玩具和服裝。

但所有這些關稅。最終都由美國公司支付，並轉嫁給消費者；中國方面也將對美國商品徵收關稅作爲報復，從而加劇市場動盪，延緩經濟復蘇。

【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳

【港區國安法】CNN：資金撤離需耗時多年  香港經濟損害短期可控

也就是說，美方亦要付出代價。觀察者指，美國經濟目前正面臨麻煩，會否再運用關稅應對中國，是一個大疑問。

美國咄咄逼人促使達成的中美貿易協議，如今恐怕成為中國反擊美國的手段，特朗普大概始料不及。

「他（特朗普）被一個本身就有問題的協議給困住了。如果堅持協議，這份空洞的協議毫無意義；如果放棄協議，後續行動將造成經濟拖累和更大的波動」，路透社引述一名聽取了政府貿易審議情況簡報的人士，這樣形容特朗普目前的窘困。

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