【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」  顯失業難題暫無良方

總理李克強周一在山東煙台考察，到當地一個小區攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，是中國的生機。新冠肺炎疫情衝擊後的中國，經濟仍未步回正軌，外圍環境複雜多變，特別是美國從各個領域打擊中國，就業形勢嚴竣。

總理鼓勵「擺地攤」，顯示內地暫時無法解決結構性就業問題，只屬應急之法，長遠來說，對經濟及就業助力有限。要解決就業，主要還是靠整體經濟回復正常，工廠有訂單開工；再者，面對外圍不確定環境，加快經濟轉型升級，才看得見出路。

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「擺地攤」其實就是香港指的做小販。上一輩香港人對此並不陌生。在上世紀60年代，大批內地新移民逃港，香港人口驟增，住屋、就業均成社會大問題。當時，要找一份工廠工作也不容易，不少人就推車仔到街邊做小販，如今香港有名的「車仔麵」也是源於此。

其時，大批小販出現，也衍生了不少問題，包括黑社會收「保護費」、警察收賄賂，當然，不少市民在生活的夾縫中，也藉此養活一家大小，從此在香港安身立命。到了70年代，香港工業開始發達，大批工廠招聘工人，加上當時政府大搞衛生運動整頓市容，同時推小販發牌計劃及建街市乾貨市場，街邊小販才逐步減少。

目前，內地仍面對嚴竣的就業問題。國家統計局數據顯示，今年1-4月全國城鎮新增就業354萬人，比上年同期相比少增105萬人。4月份全國城鎮調查失業率6%，比3月份上升0.1個百分點；31個大城市城鎮調查失業率5.8%,比3月份上升0.1個百分點。

農民工失業難統計 實際情況更嚴重

但不少專家指出，統計局的數據未涵括大批的農民工，失業的實際情況嚴重得多。官方智庫「中國社科院全球宏觀經濟研究室」主任張斌等人4月18日撰文指出，如果把在城市打工的外來農民工計算進去，3月底失業人數恐多達8000萬人。

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該文章說道，中國農民工總共2.9億人，主要分布在製造業、建築業、住宿餐飲、批發零售、居民服務等服務業，從事的職務最缺乏保障，也最容易失業。

著名經濟學家李稻葵指出，此次疫情釀成的不是金融危機，而是窮人危機。因為金融危機是富人的危機，是有資產的、有股票的、華爾街人的危機。而這次是窮人的危機，窮人沒工作、沒市場，無法出門，沒有收入。但是有錢人在家裡呆著，有互聯網，還有儲蓄。

疫情釀成「窮人危機」 中國首當其衝

他指，這次危機帶來的社會影響遠遠超過2008年。2008年無非是華爾街有幾個機構破產了，政府一補助，美聯儲一救助，危機就穩住了，經濟很快就反彈了。這次是窮人倒霉了，小企業破產，窮人失去工作。政府當然可以救助，但是能救多久呢？所以，這一次的後果可能比2008年要嚴重得多，因為它是一個真正的經濟危機，而不僅僅是金融危機。它會帶來一系列政治上的動蕩，國外的政治家很可能會將危機轉嫁給中國，中國是首當其衝的。所以，這將考驗我們的應對能力。

有分析直指，只是相較改革開放初期這些走街穿巷的地攤、夜市等帶活經濟的流動業態，當事過境遷，人們已經享受到電商帶來的巨大便利時，尤其是隨著居民收入的提升，人們對物質文化生活的需求也在大幅提升，在消費升級的同時，政府鼓勵的這些夜市、地攤等「古老」業態如何重現生機，答案顯然拭目以待。

故此，在就業異常艱難之時，開放做小販，讓民眾有一條活路，是無可厚非之舉；但不應過份誇大當中的作用，歸根究柢，所謂「擺地攤」不可能成為經濟增長長遠之策。

本報記者：高青

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