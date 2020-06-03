【六四31周年】美再打人權牌反制中國　蓬佩奧據報會見王丹

六四事件31周年之際，美國再欲借人權議題施壓中方。據台灣中央社報道，美國國務卿蓬佩奧會見六四參與者王丹、蘇曉康、李恒青和李蘭菊等人，預計明天公布相關訊息，料將使中美關係雪上加霜。美國務院早前表示，將辦網上六四燭光晚會。

國務院公開日程顯示，蓬佩奧在周二(2日)下午2時30分於國務院會晤六四事件倖存者，但並未透露與會者身份和討論內容。

蓬佩奧昨還在Twitter發帖表示，香港當局30年來首次不批准舉行六四悼念活動，他並以此批評中方的香港政策。美國國務院早先宣布，將於當地時間3日舉辦網上六四燭光晚會。

蓬佩奧自2018年上任以來，每到六四周年時都會發表聲明。2018年，蓬佩奧引用已逝的諾貝爾和平獎得主劉曉波的話「六四之魂尚未安息」，敦促中國政府重視天安門事件。2019年，他指美國於六四事件後希望中國融入國際體系，發展成更開放寬容的社會，但這些希望破滅了。

蓬佩奧近期對中國態度更為強硬，之前曾質疑中國隱瞞新冠疫情，並要求追查病毒來源。在中國推動「港區國安法」立法後，蓬佩奧也向美國國會表示，香港不再有高度自治，不能再享有美國法律過去賦予的特殊待遇。

針對美方多次批評「港區國安法」，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會曾反駁，「美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對」。

香港警方早先向支聯會發出反對通知書，不批准本周四（4日）在維園舉行「六四燭光晚會」。警方解釋，由於「限聚令」到6月4日仍然生效，公眾集會增加感染新型肺炎的風險。

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