  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【六四31周年】美再打人權牌反制中國　蓬佩奧據報會見王丹

國情動向 15:32 2020/06/03

分享：

六四事件31周年之際，美國再欲借人權議題施壓中方。據台灣中央社報道，美國國務卿蓬佩奧會見六四參與者王丹、蘇曉康、李恒青和李蘭菊等人，預計明天公布相關訊息，料將使中美關係雪上加霜。美國務院早前表示，將辦網上六四燭光晚會。

國務院公開日程顯示，蓬佩奧在周二(2日)下午2時30分於國務院會晤六四事件倖存者，但並未透露與會者身份和討論內容。

蓬佩奧昨還在Twitter發帖表示，香港當局30年來首次不批准舉行六四悼念活動，他並以此批評中方的香港政策。美國國務院早先宣布，將於當地時間3日舉辦網上六四燭光晚會。

蓬佩奧自2018年上任以來，每到六四周年時都會發表聲明。2018年，蓬佩奧引用已逝的諾貝爾和平獎得主劉曉波的話「六四之魂尚未安息」，敦促中國政府重視天安門事件。2019年，他指美國於六四事件後希望中國融入國際體系，發展成更開放寬容的社會，但這些希望破滅了。

蓬佩奧近期對中國態度更為強硬，之前曾質疑中國隱瞞新冠疫情，並要求追查病毒來源。在中國推動「港區國安法」立法後，蓬佩奧也向美國國會表示，香港不再有高度自治，不能再享有美國法律過去賦予的特殊待遇。

針對美方多次批評「港區國安法」，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會曾反駁，「美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對」。

香港警方早先向支聯會發出反對通知書，不批准本周四（4日）在維園舉行「六四燭光晚會」。警方解釋，由於「限聚令」到6月4日仍然生效，公眾集會增加感染新型肺炎的風險。

【六四31周年】天安門母親料今年六四無法集體拜祭 美國務院將辦線上燭光晚會

【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳

相關文章

【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封
2020/04/22
【新冠肺炎】《環球時報》主編用六四「坦克人」 讚美亞裔醫護肉身阻解封
【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件
2020/05/30
【中美角力】美國國務院將舉辦網上燭光晚會 悼念六四事件
【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳
2020/06/01
【港區國安法懶人包】六四集會違不違法？法律專家國安法20答問瘋傳
【六四31周年】天安門母親料今年六四無法集體拜祭 美國務院將辦線上燭光晚會
2020/06/01
【六四31周年】天安門母親料今年六四無法集體拜祭 美國務院將辦線上燭光晚會
蓬佩奧 遊行集會 港區國安法 國安法 限聚令 支聯會 維多利亞公園 香港 北京 美國

上一篇文章

【國安法．BNO】約翰遜稱準備好增BNO港人移民權利　包括在英國工作

下一篇文章

【中美角力】美國示威為特朗普選情添陰霾 若拜登當選中美關係就緩和？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　
【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應
【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國
【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國