【港區國安法】五眼聯盟外長通話 「港區國安法」外交戰升級

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【中美角力】學者倡中國對美「冷卻」一段時間 回應保持平和理智
全國人大推動「港區國安法」立法，引發激烈中美角力，美方欲聯手西方盟友應對。美國國務院香港時間今晨表示，國務卿蓬佩奧1日與澳洲、加拿大、新西蘭及英國外長，也就是國際情報分享組織「五眼聯盟」的外長通話，談論迫切全球挑戰，包括中方在香港實施國安法。
五眼聯盟（Five Eyes）為在英美協定下，由美國、英國、澳洲、加拿大與新西蘭所組成的國際情報分享組織。
十三屆全國人大代表會議5月28日以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受爭議「港區國安法」授權案。外界估計，全國人大常務委員會最快6月內可以通過法案草案文本。
美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）香港時間今晨發聲明表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）1日與加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）、澳洲外長潘恩（Marise Payne）、新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）及英國外相藍韜文（Dominic Raab）通話。
特朗普與澳洲總理通話 亦談及中國相關議題
奧塔格斯指出，5國外長談論如何在諸多迫切全球挑戰上協調合作，包括中方的「港區國安法」立法、新冠肺炎全球應對、獲取關於疫情起源透明資訊的需求，及伊朗在伊拉克與中東的破壞穩定行徑。
此外，奧塔格斯說，他們也討論該如何合作維繫個人防護裝備（PPE）、醫療設備供應鏈，以及共同管制敏感技術出口等。
面對中方「港區國安法」事性，美國行政部門近期動作頻頻。
蓬佩奧5月27日向美國國會稱，香港已不再擁有高度自治，因此不符合美國法律下的特殊待遇；他並在隔日與英國、澳洲及加拿大政府發表聯合聲明，稱憂慮社會加劇分歧。
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普 紐約時報揭內幕
美國總統特朗普則在香港時間30日凌晨宣布4大反制中國措施，宣布將著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇，並制裁直接或間接損害香港自治的中國、香港官員。
另外，特朗普香港時間今晨與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）香港時間今晨通話，兩人對於針對世衛組織在新冠肺炎大流行的因應方式進行獨立調查、香港、促進全球經濟成長與七大工業國集團（G7）高峰會等議題交換意見。
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責任編輯：鄧國強
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