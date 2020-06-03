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【華為5G】美參議員稱中國圖利用華為 在英美之間挑撥離間

國情動向 10:37 2020/06/03

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美國加大圍堵中國電訊設備巨頭華為，積極遊說英國重新考慮使用華為5G技術的決定。美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）周二（6月2日）並向英國議員表示，中國正利用華為，試圖在英美之間挑撥離間。

英國傳媒報道，科頓對英國議會國防委員會表示，希望的特殊關係能夠保持牢固，但他擔心中國正試圖利用華為，使兩國在高科技領域出現嫌隙。科頓等人尋求向英國施壓，要求英國撤銷讓華為有限參與5G建設，更早實現華為零參與。

【華為5G】加拿大兩電訊巨頭放棄華爲 與愛立信和諾基亞合作建5G網絡

他又提到，駐英的美國F35戰機配備精確制導的彈藥，若英國使用華為設備，恐影響有關供應與部署。

華為高級副總裁張國威表示，支撐美國攻擊華為的是市場地位，而非安全擔憂，指該委員會無得到任何證據來證實安全指控。

美積極遊說英國 重新考慮用華為5G技術決定

英國1月宣布，華為可以參與5G網絡非敏感部分的建設，但其市場份額限制在35%以內。不過，新冠肺炎疫情爆發後，上月有報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson），到2023年將中國在英國5G基礎設施建設中的參與降至零。

【華為5G】多間外媒透英方風向：或跟隨美國限制華為

【華為5G】英外交部：不改變讓華為參與5G建設決定

此外，美國加大制裁華為後，英國傳媒近日報道，英國政府很有可能會改變初衷，收緊華為5G在英國的使用。同時，中英正因香港問題而關係緊張。

科頓希望，隨著英國政府完善其決定，如果不能徹底逆轉，英國將減少使用華為技術，並將其降至最低水平，同時縮短執行的時間框架。他又對英國決定2023年之前實現華為零參與表示歡迎，促請更早實現。

科頓

美國對華為設備提出安全擔憂，稱其可能被用來竊取西方機密，並警告可能不會與使用華為網絡設備的盟友，分享情報。華為則一再否認美國的指控。

中國外交部曾多次表示，美國應立即停止對華為等中國企業的無理打壓，中國政府將堅決維護中國企業的正當、合法權益。

【全球大流行】英情報機關籲再評估中英關係　華為發信盼不改5G決定

【華為5G】劉曉明：英若棄華為5G將蒙巨大損失 在技術革命中落後

責任編輯：林佩怡

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