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【華為5G】加拿大兩電訊巨頭放棄華爲 與愛立信和諾基亞合作建5G網絡

經濟脈搏 10:40 2020/06/03

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中美角力升級，美國發出新禁令封殺華為之際，加拿大最大的兩家通信公司周二宣布，與瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia）合作搭建5G通信網絡，拒絕讓中國的華爲參與該項目。

路透社報道，貝爾加拿大（Bell Canada）和規模小一些的Telus Corp都避開華爲，分析師稱，此決定將緩和加拿大政府面臨的壓力，是否允許華爲參與加拿大5G網絡建設成爲一個棘手問題。

加拿大以無線業務營收計第二大手機服務商貝爾宣布，將與愛立信合作，搭建核心的5G網絡。此前貝爾稱，諾基亞將提供其5G科技的其他部件。

Telus在另一份聲明中稱，選擇愛立信和諾基亞作爲其設備供應商。另一家主要的通信商Rogers Communications已經選擇與愛立信結盟。

加拿大尚未決定是否允許華爲向他們提供設備，正在評估5G網絡的安全問題。

國際數據資訊(IDC)加拿大通信業首席研究分析師Lawrence Surtees表示，這個決定破壞了華爲在加拿大的事業野心。

他表示，儘管華爲與較小的公司簽有合約，並繼續爲貝爾的網絡提供一些技術，但這兩家公司「意味著大量的合約，且無論誰獲得合約，都是一筆不錯的生意」。

華爲表示，支持貝爾選擇多家設備供應商的策略，指的是這家加拿大電信公司與華爲之間供應其他網絡零部件的關係。

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