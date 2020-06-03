【港區國安法】杜魯多未表態會否放寬香港移民簽證 促北京與港人和平對話

全國人大常委會通過訂立《港區國安法》，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示關注香港局勢，在香港有超過30萬加拿大公民，和有百萬人為公義抗爭。他敦促北京政府與港人和平對話，有建設性溝通，但未表態會否放寬香港移民簽證。



杜魯多稱，加拿大歡迎世界各地逃離迫害及暴力的人，加拿大有一個強大的移民系統，可根據個案進行審批，但未有表態會否因為北京制定《港區國安法》，而放寬香港的移民簽證，接收尋求庇護的港人。

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值得注意，《港區國安法》在西方國家引起外交風波。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日就與澳洲、加拿大、新西蘭及英國外長，也就是「五眼聯盟」的外長通話，談論中方在香港實施國安法。蓬佩奧日前更表示，美國正考慮歡迎港人到美，以回應中方對港訂立「港區國安法」，但他未提出具體方案。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）昨也向國會議員透露，前一天曾與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭盟友討論到，如果香港出現大規模逃亡，各國「共同分擔」接收港人的可能性。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1日則表示，若北京在香港實施國安法，英國政府已經準備好更改移民政策，允許BNO人士延長簽證至一年，並獲得進一步移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

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責任編輯：游昊雲

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