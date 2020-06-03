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【中國經濟】內需帶動 5月財新中國服務業PMI升至55 創9年半高

經濟脈搏 11:55 2020/06/03

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內地新冠肺炎疫情穩定，隨著防疫措施放寬，服務業加速恢復，5月財新中國服務業PMI大幅回升至55，較4月提高10.6個百分點，是2月以來首次處於擴張區間，並創2010年11月以來最高。

數據顯示內需回升，但外需仍然疲弱，就業繼續承壓，分析指經濟恢復常態尚需時日。

【中國經濟】5月財新中國製造業PMI升至50.7勝預期 惟需求仍低迷

【中國經濟】內地5月官方製造業PMI報50.6　連跌兩個月低過預期

財新/Markit今日（6月3日）聯合公布，中國5月服務業採購經理人指數（PMI）升至55，4個月來首現增長。此前公布的5月財新中國製造業PMI亦回升至50.7。兩大行業PMI雙雙回升，帶動5月財新中國綜合PMI大幅提升6.9個百分點，至54.5，是2月以來首次擴張，為2011年2月以來最高。

分項方面，5月服務業新訂單指數，2月以來重回擴張區間，是2010年10月以來最高，主要由內需回升帶動。新出口訂單指數降幅放緩，但仍處於收縮區間。受外需疲弱拖累，製造業新訂單指數在收縮區間僅小幅回升。

外需、就業仍承壓

受產能過剩和企業提升效率影響，5月服務業企業繼續壓縮用工，但降幅為2月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業生產均大幅擴張。服務業從疫情中加速恢復，需求恢復較製造業強。供需兩側按月改善不能完全抵消疫情負面影響，經濟恢復到常態化尚需時日。

【中國經濟】穩就業保民生 李克強考察山東：地攤經濟是中國生機

全球鎖國外需崩塌 中國復甦路漫漫

責任編輯：林佩怡

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