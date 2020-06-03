  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一帶一路】澳洲維多利亞州加入一帶一路　遭當地政界質疑

國情動向 12:53 2020/06/03

分享：

澳洲維多利亞州加入中國「一帶一路」計劃的爭議持續，雙方預定今年年中完成相關重大投資細節的條約，但隨著有關計劃已進入最後談判階段，這個爭議也更加引人關注。前維州州長質疑「一帶一路」是「國際擴張主義政策」，同時要求現任州長交待到底向中國作出何種承諾。

前州長質疑現州長與中國的承諾

據中央社報道，前維州州長肯奈特（Jeff Kennett）3日透過墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站發表文章，指現任維州政府致力加入的「一帶一路」計劃，其實是涉及中國的「國際擴張主義政策」，而現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）又未向公眾交待加入一帶一路的代價；因此，維州政府的舉動讓人擔心。

肯奈特指出，「一帶一路」投資的對象，要不就是對中國具有戰略重要性的國家，要不就可以提供中國未來長期國家安全所需資源的國家。

因此肯奈特提出質疑，要求現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）解釋，為何維州有別於澳洲聯邦政府和其他州政府，與中國建立起如此與眾不同的緊密互動關係。肯奈特強調，安德魯斯當初是在不公開的情況下與中國協商加入「一帶一路」計劃，公眾根本不知道他到底向中國作出了什麼承諾。

值得注意是，維州與中國四川省曾在2016年正式結為友好省州關係，時任州長即是安德魯斯。2019年10月，安德魯斯與中國在「一帶一路」達成共識。然而澳洲國內出現反對聲音。《悉尼先驅晨報》稱，簽訂協議之前幾小時，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）發出質疑，質問安德魯斯在中國的貿易努力是否符合「國家利益」。

而安德魯斯則稱，「我認為大多數澳洲人都會說這是好事。我們（澳洲）需要一個有力的夥伴關係，維多利亞州就有這樣一個夥伴關係。」

傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標

中國對澳洲大麥加徵稅項 澳擬向世貿申訴但稱「沒打貿易戰」

報復澳洲推獨立調查？ 中國周二起對澳洲大麥徵73.6%反傾銷稅

【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【華為5G】美參議員稱中國圖利用華為 在英美之間挑撥離間
今日
【華為5G】美參議員稱中國圖利用華為 在英美之間挑撥離間
【華為5G】加拿大兩電訊巨頭放棄華爲 與愛立信和諾基亞合作建5G網絡
今日
【華為5G】加拿大兩電訊巨頭放棄華爲 與愛立信和諾基亞合作建5G網絡
【港區國安法】杜魯多未表態會否放寬香港移民簽證 促北京與港人和平對話
今日
【港區國安法】杜魯多未表態會否放寬香港移民簽證 促北京與港人和平對話
【中國經濟】內需帶動 5月財新中國服務業PMI升至55 創9年半高
今日
【中國經濟】內需帶動 5月財新中國服務業PMI升至55 創9年半高
太陽報 中國 維多利亞州 悉尼 澳洲 墨爾本 四川省 一帶一路 國安法 港區國安法

上一篇文章

【港區國安法】英籲中國勿毀香港這顆亞洲經濟明珠　儘管京曾批干內政
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　
【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國　不會佔到便宜
【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國
【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國
【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應
【港區國安法】蓬佩奧稱正考慮接收香港人到美國 外交部回應