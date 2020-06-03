【一帶一路】澳洲維多利亞州加入一帶一路　遭當地政界質疑

澳洲維多利亞州加入中國「一帶一路」計劃的爭議持續，雙方預定今年年中完成相關重大投資細節的條約，但隨著有關計劃已進入最後談判階段，這個爭議也更加引人關注。前維州州長質疑「一帶一路」是「國際擴張主義政策」，同時要求現任州長交待到底向中國作出何種承諾。

前州長質疑現州長與中國的承諾

據中央社報道，前維州州長肯奈特（Jeff Kennett）3日透過墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站發表文章，指現任維州政府致力加入的「一帶一路」計劃，其實是涉及中國的「國際擴張主義政策」，而現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）又未向公眾交待加入一帶一路的代價；因此，維州政府的舉動讓人擔心。

肯奈特指出，「一帶一路」投資的對象，要不就是對中國具有戰略重要性的國家，要不就可以提供中國未來長期國家安全所需資源的國家。

因此肯奈特提出質疑，要求現任維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）解釋，為何維州有別於澳洲聯邦政府和其他州政府，與中國建立起如此與眾不同的緊密互動關係。肯奈特強調，安德魯斯當初是在不公開的情況下與中國協商加入「一帶一路」計劃，公眾根本不知道他到底向中國作出了什麼承諾。

值得注意是，維州與中國四川省曾在2016年正式結為友好省州關係，時任州長即是安德魯斯。2019年10月，安德魯斯與中國在「一帶一路」達成共識。然而澳洲國內出現反對聲音。《悉尼先驅晨報》稱，簽訂協議之前幾小時，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）發出質疑，質問安德魯斯在中國的貿易努力是否符合「國家利益」。

而安德魯斯則稱，「我認為大多數澳洲人都會說這是好事。我們（澳洲）需要一個有力的夥伴關係，維多利亞州就有這樣一個夥伴關係。」

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責任編輯：尹航

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