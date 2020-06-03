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【港區國安法】美就國安法更新香港旅遊警示　籲美國公民當心執法

國情動向 12:29 2020/06/03

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【港區國安法】美就國安法更新香港旅遊警示　籲美國公民當心執法

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態上升一至中美角力層次。美國國務院今天更新香港旅遊警示，提醒民眾中方將在香港特別行政區實施國安法，提醒旅居香港的美國人注意相關執法。

【點擊閱讀美國香港旅遊警示全文】

針對美方多次批評「港區國安法」，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會曾反駁，「美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對」。

稱「美國人應注意遭受中方監控」

十三屆全國人大代表會議28日以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受爭議「港區國安法」授權案。為了反制中方，美國總統特朗普當地時間5月29日宣布，將著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇。

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特朗普當時也稱，國務院將修正香港旅遊警示，以反映美國人遭受中方國安系統監控、懲戒的危險升高。

美國國務院今天正式更新赴香港旅遊警示資訊，新增關於中國將實施「港區國安法」的提醒段落。國務院引述香港政府表示，該法立法目的是針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義，及外國或境外勢力干預香港內部事務等行為與活動。

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國務院雖維持對香港的第2級「提高警覺」旅遊警示，但仍提醒旅居香港的美國人，可能會在當地受到進一步監控，或是面臨當局因維持治安以外目的之執法。

The People’s Republic of China will impose national security legislation on Hong Kong. According to the Hong Kong government, the legislation’s intent is to target acts of secession or subversion of state power, the organization or carrying out of terrorist activities, and activities interfering with the Hong Kong’s internal affairs by foreign or external forces.  U.S. citizens traveling or residing in Hong Kong may be subject to increased levels of surveillance, as well as arbitrary enforcement of laws for purposes other than maintaining law and order.

國務院上一次更新香港旅遊警示資訊是在2月20日，當時是為了提醒美國人，香港有傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，若前往當地旅遊應避免與病人接觸，或以未洗淨雙手觸碰口鼻或眼睛。

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責任編輯：鄧國強

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