【中美角力】特朗普有無盡力防範疫情傳美？Fact Check拜登指控

美國11月將迎來大選，尋求連任的美國總統特朗普，以及他將在大選中可能面對的競爭對手，民主黨拜登，就處理疫情的方式各執一詞，其中一些議題是矛頭指向中國，然而雙方均有部分言論失實，BBC整理相關訊息，進行事實核查（Fact Check）。

特朗普有無派美國官員到中國考察疫情？

一月底二月初那段時間，疫情還在中國持續發酵，世界衛生組織準備派遣醫療專家到中國考察疫情。

拜登一方：特朗普未有派一支美國疾控中心的團隊到中國。

特朗普一方：我們嘗試過。

事實：2月初，兩名美國專家隨世界衛生組織的跨國代表團前往中國，他們是美國疾控中心的周偉功，以及美國國家過敏和傳染病研究所的克里福德‧拉寧（Clifford Lane）。美國疾控中心是美國保障公共衛生的最高級別政府機構。

特朗普疫情前有無削減在華美國疾病專家的人數？

中國境內有美國疾控中心辦公室，已經運作幾十年。

拜登一方：「如果我沒有搞錯，我們以前有超過44人，在中國的美國疾控中心辦公室工作，去觀察那裡發生了什麼。但總統把大部分的工作人員都送回了家，我想，只剩下4個人在那裏。」

事實：在華美國疾控中心的工作人員數字的確大幅下降。不過，拜登的數據有誤。根據美國疾控中心今年3月在網站上表示，他們在中國有14名工作人員，3人來自美國，11人是當地聘用的。而相比約一年前，那裡有47名員工，8人是美國員工，39人是當地聘用。

特朗普實施旅遊禁令後容許4萬人由華抵美？

特朗普和拜登也就針對中國的旅遊禁令安排是否嚴謹的問題發生爭論。特朗普在1月31日宣布，禁止曾在過去兩周前往過中國的外籍旅客入境美國，此措施2月2日起生效。

拜登一方：特朗普在簽署命令後，容許4萬人從中國抵達美國。

特朗普一方：這4萬人是美國公民。

英國廣播公司（BBC）核查發現， 這項措施確實豁免了美國公民、合法居民及與美國人有緊密關聯的非公民親屬。美國《紐約時報》對航空數據進行了分析，結果表明，在特朗普宣布禁令後的兩個月內，有4萬人從中國直接抵達美國。不過，這4萬人全為美國人的機會不大，因為有其他獲豁免人士在內。

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責任編輯：尹航

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