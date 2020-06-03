【港區國安法】英籲中國勿毀香港這顆亞洲經濟明珠 京批干涉內政提嚴正交涉

中國全國人大通過訂立「港區國安法」，引發國際關注。英國警告中國懸崖勒馬，稱這項法律可能會毀掉亞洲經濟明珠，同時損害中國的聲譽；若港區國安法得以實施，英國或組建聯盟抵制中國。

*17：07 新增中方最新回應

中國外交部周三（6月3日）就英國涉港言論，向英方提出嚴正交涉。外交部 發言人趙立堅稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關權利與義務都已全部履行完畢，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，批評英方妄加評論、橫加指責，粗暴干涉香港事務和中國內政，對此強烈不滿和堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。他又稱，對香港繁榮穩定構成威脅的恰恰是一些外部勢力。

他稱，中方倒要奉勸英方懸崖勒馬、摒棄冷戰思維和殖民心態，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的事實，停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周二（6月2日）對英國國會表示，中國現有時間重新考慮，現在是中國懸崖勒馬、尊重香港自治、尊重中國自己的國際義務的時刻。

促京懸崖勒馬

路透社報道，被問到港元盯住美元的聯繫匯率的未來時，藍韜文直言，「如果中國繼續沿著這條路走下去，它將扼殺這顆長期以來的經濟王冠上的明珠」。

他又批評，港區國安法違反《中英聯合聲明》的「一國兩制」原則，也與《基本法》第23條相抵觸。但預計中國不會改變路線，「我們認為這不太可能發生」。

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他表示，如果該法律得以實施，英國將組建一個抵制中國的國家聯盟。此外，英國將為持有英國國民（海外）（BNO）護照的香港人，提供獲取英國公民身份的路徑。

據英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，若北京在香港實施國安法，英國政府已經準備好更改移民政策，允許BNO人士延長簽證至一年，並獲得進一步移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

責任編輯：林佩怡

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