▲ 【美國示威】特朗普大選恐墮馬？ 惟拜登當選難阻中美驚濤駭浪

美國非裔男子被警察腿壓致死案件引發大規模示威難平息，總統特朗普1日警告，將出動軍隊平息各城市的暴力事件。若特朗普動用軍隊導致有人死亡，將沉重打擊其選情。不過，即使民主黨參選人拜登（Joe Biden）當選，恐也不影響中美激烈角力持續，因中國已成為美國總統選情的主軸之一。

5月25日，美國白人警察用腿壓在非裔男子弗洛伊德頸上8分鐘，導致弗洛伊德死亡，引發的示威延燒至美國140多個大小城市。至少40城發佈了宵禁令，21州動員國民警衛隊協助執法，仍難阻示威者的腳步。各地警方已逮捕4000多人，白宮外示威不斷，首都華盛頓也宣佈宵禁，當局動用催淚彈驅離抗議者。

特朗普6月1日在白宮玫瑰園表示，他是「法律與秩序」總統，如果各州州長不動用國民警衛隊平息暴力，將動員成千上萬軍人維持和平，「我們不能允許正義的呼聲與和平抗議者被憤怒的暴民所淹沒」。特朗普5月31日還宣佈，將極左團體「安提法」（Antifa）列為恐怖組織。

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今次騷亂，為年底美國大選添變數，套用美國北卡大學榮休教授趙心樹的話，若特朗普動用軍隊導致有人死亡，會沉重打擊其選情。此次示威與1932年「華盛頓慘案」有多重相似之處，發生在6月且都是經濟蕭條之時。同樣是大選年，都有共和黨總統競選連任，而當年的總統胡佛（Herbert Clark Hoover）就競選連任失敗。

不過，示威也可能助力特朗普競選。正值新冠肺炎疫情重創其政治基礎之時，示威迅速向全美蔓延、打砸搶燒顯露出社會失控風險。若特朗普及其團隊能把他打扮成秩序和「機會平等」的象徵，以實際行動表現出迅速平息示威的果斷、魄力和行動能力，則能為特朗普競選加分。

然而，批評中國已成為美國選情主軸之一，無論特朗普能否連任，中美激烈角力恐仍持續。其中特朗普早前投以1,000萬美元（折合約7,800萬港元）賣廣告，批評民主黨總統參選人拜登1月曾反對華府向中國實施入境禁令，直指他「不會站起來對抗中國」。

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即使被標籤為知華派的民主黨拜登，其選舉廣告也出現對中國不客氣的表述，並借中國議題抨擊特朗普。其團隊早前發廣告談及疫情時，指「特朗普沒讓中國負上責任」，還批評特朗普推出的針對中國旅行禁令有漏洞，以致禁令生效後，有4萬人從中國抵達美國。

北京大學國際關係學院教授王緝思近日就撰文指，特朗普連任將在貿易問題上持續施壓中國，幕僚的對華鷹派勢力強大。而拜登本人與班子對中國了解更深，在中國內政、南海與國際問題上，拜登會比特朗普更深介入，甚至聯合其他國家牽制中國，「不管誰當選，對中國各有利弊，但總體上對華關係都不好。」

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本報記者：游昊雲

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