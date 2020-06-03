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【五眼聯盟】24小時4出招 五眼聯盟深涉港區國安法議題

國情動向 13:54 2020/06/03

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【港區國安法懶人包】24小時4出招 五眼聯盟深度涉入國安法議題

全國人大推動「港區國安法」立法，演變為西方多國與中國的激烈角力。其中在過去24小時內，包括美國及英國等5個國家的情報共享組織－－五眼聯盟，接連有整體或個別國家行動，反制中方訂立「港區國安法」部署。

五眼聯盟（Five Eyes）為在英美協定下，由美國、英國、澳洲、加拿大與新西蘭所組成的國際情報分享組織。這5個亦是西方列國，盟友關係最緊密的國家。

【港區國安法】五眼聯盟外長通話 「港區國安法」外交戰升級

【港區國安法】五眼聯盟關注制訂港區國安法 傳英美促聯合國安理會非正式會議討論

從各種跡象反映，五眼聯盟亦是西方涉入「港區國安法」的最重要力量之一。當中單單過去24小時，已有4個例子。

其一：五眼聯盟外長通話

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）香港時間今晨發聲明表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）1日與加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）、澳洲外長潘恩（Marise Payne）、新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）及英國外相藍韜文（Dominic Raab）通話。

奧塔格斯指出，5國外長談論如何在諸多迫切全球挑戰上協調合作，包括中方的「港區國安法」立法、新冠肺炎全球應對、獲取關於疫情起源透明資訊的需求。

其二：英國外相透露五眼曾討論「接收」港人

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及外相藍韜文（Dominic Raab）先後表明，一旦中國在香港落實「港區國安法」，將延長BNO免簽證入境至1年。英國國會跨黨派議員支持英國政府應對香港議題。

【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳

五眼聯盟如何組成？一文看懂成員國齊不滿中國抗疫手法

保守黨的前領袖、對華鷹派議員施志安（Iain Duncan Smith），以及下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）在國會質詢藍韜文（Dominic Raab），提出BNO移民政策、對華外交等議題。

施志安問到，英國會否與盟友合作，給予港人居留權。藍韜文回應指，日前與五眼聯盟討論，如果港人大量離境，會否可以共同分擔接收港人。惟他重申，英方認為不會出現所謂的「大逃亡」，僅在外交上提出這個議題。

其三：五眼中4國議員就香港議題聯署，致函聯合國

英國、加拿大、澳洲和新西蘭國會的外文事務委員會主席，聯署致函聯合國，要求派出聯合國駐香港特使，監察香港人權狀況。4人在信中指，港人的福祉和權利與4國的利益尤關。中方早前重申，任何國家都不能藉口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

其四：五眼中的美國及澳洲首長通電

美國總統特朗普香港時間今晨與澳洲總理莫里森通話，兩人對於針對世衛組織在新冠肺炎大流行的因應方式進行獨立調查、香港、促進全球經濟成長與七大工業國集團（G7）高峰會等議題交換意。

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彭定康：英國政府應更開放對待BNO香港人

責任編輯：鄧國強

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