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何謂五眼聯盟？源自冷戰時代「竊聽風雲」

國情動向 10:11 2020/08/10

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【五眼聯盟】源自冷戰竊聽風雲　1分鐘話你知什麼是五眼聯盟

全國人大推動「港區國安法」立法，演變為西方多國與中國的激烈角力。當中，被視為西方陣營堅實盟友的5個國家－－五眼聯盟（Five Eyes）外長通電，討論香港問題，反映5國欲深度涉入香港議題。而五眼聯盟又是什麼組織。

五眼聯盟（Five Eyes）為在英美協定下，由美國、英國、澳洲、加拿大與新西蘭所組成的國際情報分享組織。其前身為二戰後，英美等多國組成的監聽組織「UKUSA（即United Kingdom – United States of America Agreement）」。

前身是二戰後的「UKUSA」 

二戰初期，通信情報合作在盟軍之間幾乎不存在。爲了改變這種單打獨鬥的局面，英、美兩國於1941年3月達成協議，考慮正式建立情報合作關係。

「珍珠港事件」後，美國最迫切想要解決的問題是破解日本海軍的通信密碼。爲此，美國軍事情報局於1943年4月派人前往英國布萊徹莊園，向英國密碼人員學習德國「超級」密碼的破解經驗和技術。一個月後，雙方簽訂協議，建立情報共享和人員交流機制，以共同應對日本、德國海軍的威脅。

【五眼聯盟】24小時4出招 五眼聯盟深涉港區國安法議題

【港區國安法】五眼聯盟外長通話 「港區國安法」外交戰升級

戰爭結束後，成功破解日本和德國密碼的英、美雙方決定將合作延續下去。1946年3月5日，爲了共同對抗以蘇聯爲首的組織，英美兩國簽訂的「英美防衛協定（UKUSA Agreement）」，確定共同搜集、分享蘇聯以及其他「華約」國家有關的通信情報，開啓了兩國的「鐵杆盟友」之路。

英國政府通訊總部和美國國家安全局聯合操作，將這一系統以英美兩國的國名縮寫定名「優庫薩（UKUSA）」，其高度機密的代號是「梯隊」。

爲了增加討價還價的分量，英國於1948年開始拉來加拿大、澳洲等英聯邦國家參會。最終，爲英國站腳助威的加拿大、澳洲、新西蘭等3個英聯邦國家都被吸納進英、美情報協定，「五眼」情報聯盟正式成立。

【港區國安法】五眼聯盟關注制訂港區國安法 傳英美促聯合國安理會非正式會議討論

【五眼聯盟】英美媒體引情報人士：無法證中國實驗室洩病毒

1948年，英國與美國、加拿大、澳洲、新西蘭等國家共同簽署了電子間諜網絡協議，旨在使這五個英語國家聯盟間進行情報分享與聯合攔截敵國情報。

設於澳洲的監控雷達。

每份聯盟情報不僅標有秘密等級，還標明了哪個國家具備閱讀權限。比如，一份加拿大人才能閱讀的情報上會蓋上「絕密——僅限加拿大眼睛」的紅色印戳：而一份五國都能閱讀的情報則會標上「秘密——澳、加、新、英、美眼睛均可」的字樣。

【華為風暴】美高官：五眼聯盟將禁止華為參與敏感網路

【五眼聯盟】英國：中國需回答有關疫情問題 保持透明開放

在這裏，「眼睛」就是國家的代名詞。一來二去，五國情報人員開始在私下交流時使用「五眼」這個簡潔的名字，而不是又長又拗口的「澳加新英美情報聯盟」。

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責任編輯：鄧國強

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