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【港區國安法懶人包】哪些國家表態稱擬「收留」香港人？一文列清

國情動向 15:33 2020/06/03

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北京決議推行「港區國安法」，引發西方多國關注香港局勢，有國家明確表態，已準備好更改移民政策，合資格港人有途徑取得公民資格。

英國準備好更改移民政策

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3日在港媒撰文表示，若北京在香港實施國安法，英國政府已經準備好更改移民政策，允許BNO人士延長簽證至一年，並獲得進一步移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

約翰遜形容有關做法將是英國簽證制度歷來最大改變之一。

有報道指，目前有35萬港人擁有英國海外護照，持這種護照，每次去英國可居住最多半年。

美國正研究港人赴美的選項

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）上月29日表示，美國正在研究歡迎香港人來美的選項，不過美國畢竟與英國不同，不像英國與香港之間有一段很長的歷史，他不清楚會如何運作。他也未提出具體方案。

在北京，外交部發言人趙立堅曾回應稱，中方近來已多次表明在香港問題上的原則立場。香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。

加拿大未表態會否放寬移民

相比起來，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則未有表態會否放寬香港移民簽證。

杜魯多稱，加拿大有一個強大的移民系統，可根據個案進行審批，但未有表態會否因為北京制定《港區國安法》，而放寬香港的移民簽證，接收尋求庇護的港人。

除上述國家外，英國外相藍韜文（Dominic Raab）也向國會議員透露，曾與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭盟友討論到，如果香港出現大規模移民，各國「共同分擔」接收港人的可能性。

【港區國安法】杜魯多未表態會否放寬香港移民簽證 促北京與港人和平對話

【國安法．BNO】約翰遜稱準備好增BNO港人移民權利　包括在英國工作

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責任編輯：尹航

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