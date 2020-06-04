【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）

▲ 隨著中央力谷「地攤經濟」，往日驅趕攤販的城管，如今竟鼓勵擺攤。

受到新冠肺炎疫情衡擊後的中國，經濟未完全恢復，保就業成為政策核心，中央鼓勵發展「地攤經濟」，總理李克強更讚地攤經濟是「中國生機」。隨著多地為「地攤經濟」鬆綁，往日驅趕攤販的城管，紛紛轉為支持擺攤，更傳出有地方城管，主動打電話叫商販擺攤，有攤販感到難以置信。

內地傳媒報道，江西九江瑞昌市不少小商販，近日接到城管打來的電話，主動叫他們到指定地點擺攤經營。不少攤販收到電話都非常驚訝，有人驚呼「你該不會騙我的吧」、「還有這麼好的事啊」、「我不相信」，表示要到現場看看。有商販問到時否需要交租，城管都說沒有租金，商販稱要叫其他人也來擺攤。

據了解，當地在城區設置流動攤販臨時擺攤點，以釋放「地攤經濟」活力。

網民：以前抓3個 現在招3個

有關城管打電話動員擺攤的影片曝光後，不少網民感到驚訝，笑稱以往驅趕小販的城管，「現在變成了創業孵化器」，亦有人戲稱「以前的指標抓3個，現在的指標招3個」。

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事實上，中央力推「地攤經濟」後，多地加碼利好政策，河南、吉林、四川、湖南、陝西等均有地方推出鼓勵地攤經濟的相關意見。就連一線城市上海的城管執法局，亦支持特色小店開展「外擺攤」經營，實施「輕微免罰」制度，並對外擺時間、擺放範圍等實施精細化管理。

其中，成都早於3月就開放「地攤經濟」，兩個多月增加就業人數10萬人以上，成為熱話。此外，「成都女子擺攤賺錢買車」、「北京有人擺攤3小時收入300元」等成為內地新聞標題。不過，有地方的城管仍然勸離擺攤人士。

有評論認為，放開「地攤經濟」也不應一放了之，亦要規範、疏導，不能造成衛生、交通及安全問題。此外，不應過於誇大「地攤經濟」的收入或效果，要實事求是，這只保就業民生的一時之計而已。

內地網民反應

計生辦負責催生二胎，城管負責鼓勵擺地攤 地攤經濟就是，需要你的時候，巴不得你把街道都佔上。不需要你的時候，城管就來收割 現在回到改革開放初期，擺地攤成為國家最重要戰略，讓你們讀那麼多書幹嘛？30年過去到頭來還是擺地攤 建議科學規劃擺地攤的區域，避免走一管就死，一放就亂的管理模式 原來的查處地攤、小商小販的城管。現在變成了創業孵化器，招商孵化任務艱鉅

責任編輯：林佩怡

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