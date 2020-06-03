▲ 【港區國安法】陳茂波回應美稱制裁：對聯滙有信心 香港不會外滙管制

央視新聞報道，香港財政司司長陳茂波今天(3月)在接受專訪時表示，香港維護國家安全立法有利於鞏固國際金融中心地位，雖然當前面對空前的困難，但有國家強大的支持，香港就有發展的底氣，能夠靠自己的實力贏得成功。

陳茂波說，香港商界、投資界普遍對香港維護國家安全立法持正面積極反應，國際金融中心的地位不單要鞏固，還要發展下去，這就需要政治穩定、社會穩定，這是先決條件，非常重要。相關立法填補了香港國家安全這方面法律上面的漏洞，也讓社會回歸到一個比較安全穩定的一個境況。

投資界對國安法有積極反應

陳茂波表示，香港現在面對的困難可以說是空前的。經過中美貿易沖突、“修例風波”以及今年的新冠肺炎，香港經濟狀況非常嚴峻，第一季度經濟負增長8.9%，失業率上升到5.2%。國家出台相關立法，將令香港“一國兩制”行穩致遠。有國家的支持，香港發展就有充足的底氣。

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陳茂波說，作爲國際金融中心，成功從來不是別的國家給予的，要靠自己本身的實力。 更重要的是，在過去40多年中，我國都保持著較快的經濟增長速度，且始終堅持改革與開放。有作爲世界第二大經濟體的祖國作爲支撐，這就是香港發展的底氣所在。

「國際金融中心的成功 不是別國家給予」

針對美國和西方國家叫囂要對香港進行制裁，陳茂波表示，所謂的制裁不合邏輯。

而針對美國可能採取的制裁，陳茂波表示，對香港聯系滙率制度有充足的信心，香港也絕對不會實施外滙管制。

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陳茂波說，美國如果對香港進行制裁，大家可能比較關心金融方面的問題。在此要重申的是，聯繫滙率制度是香港自己協定的，不需要外國同意，最重要的是香港自己有足夠的實力支撐該制度。

我們在這方面充滿信心，香港現有外滙儲備約4400億美元，這相當於香港基礎貨幣的兩倍以上。同時，香港同國家、央行也有一個互換協議，內容包括港幣跟美元互換。換句話講，如果香港需要美元，央行會給香港支持，所以從聯系滙率制度來說，香港非常有信心。

另一方面，針對傳言說香港將實施外滙管制，陳茂波表示，這是絕對不會的。在基本法中已提出，香港資金自由進出，港元自由兌換，這是對香港憲制的一個莊嚴保證，所以大家不用擔心。

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責任編輯：鄧國強

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