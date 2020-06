羅大佑《明天會更好》新舊歌詞大不同 網民戲稱原版是《明天更沒好》（有片）

香港局勢因應港區國安法和中美角力而牽動人心,近日網絡流傳幾首老歌,包括羅大佑的《皇后大道東》和《明天會更好》,網民在歌詞中思考過去和未來。值得一提的是,《明天會更好》歌詞是經過修改的,原版詞看起來並不似現在通行的歌詞一般,美好又正能量。內地網民笑稱,原版詞像是《明天更沒好》。(編按:普通話中,「美好」與「沒好」諧音。)

羅大佑原版歌詞:

輕輕撫摸麻木的身體 無奈閉上你的眼睛

這個荒謬的世界 依然黑白不分的轉個不停

春風已解風情 刺痛少女的心

那舊時撕裂的傷痕 永不會愈合了 抬頭尋找夜空的繁星 天際閃現一絲蹤影

傳來喜瑪的高原 千年的冰雪 漸漸消融的消息

黑夜熱淚滾落 灼痛少女的心

讓憤怒語化為音符 控訴無恥的謊言 嘶啞著你的咽喉 發出一陣怒吼

讓我們撕碎這舊世界

讓我們重構美麗新世界

讓我們的淚水 淹沒這卑鄙的靈魂

為蒼天獻上虔誠的祭品 誰能離開自己的家園 拋棄世世代代的尊嚴

誰能忍心看那昨日的小醜 帶走我們的笑容

青春墮入紅塵 雙眼蒙上了灰

讓久違不見的淚水 洗滌受傷的心靈 日出依舊寒冷 大地雜草叢生

讓驟雨鐘出的音響 譜成命運的交響 嘶啞你的咽喉 發出一陣怒吼

讓我們撕碎這舊世界

讓我們重構美麗新世界

讓我們的淚水 淹沒這卑鄙的靈魂

上天保佑 明天會更好

上世紀80年代,非洲面臨20世紀一場最大的饑荒,英國歌手推出公益歌曲《Do They Know It's Christmas?》,美國歌手隨後推出《We Are the World》,專輯版稅都捐作賑災用途。《明天會更好》的創作初衷即是模仿「群星為公益而唱」的形式,呼應世界和平年的主題。

邀請羅大佑作詞的人是制作召集人張艾嘉。其實,熟悉羅大佑歌曲,以及他早期創作的人都明白,羅大佑一直都帶有憂鬱色彩,歌曲裡有著濃烈的批判因素。羅大佑後來回憶:「也是嘗試,我從不喜歡勵志的歌,但可以試試寫」,「在寫歌時,我只想表達一種對明天的向往。」

不過,他寫出的詞被認為過於批判和灰暗。而且當時台灣當局還在實施戒嚴,歌詞必須通過審查。錄唱前夕,主辦單位邀集許多音樂界、文化界人士各自貢獻詞句,以羅大佑的版本為主,逐句修潤,才共同完成最終的歌詞定稿。原稿346個字,改了181個,竟改了超過一半。

這首歌由1985年10月25日正式推出,一經發布就廣為傳唱,甚至超越了兩岸當時的政治隔閡,藉由盜版磁帶在內地傳播開來。後來這首歌也多次出現在各種晚會等正式場合,成為華語樂壇經久不衰的流行樂。

