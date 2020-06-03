【網易上市】網易創辦人丁磊以「阿甘哲學」取得成功 不求快只求質素

網易即將在香港上市，它由2002年在美國納斯達克交易所復牌到現在，股價升超過2000倍。2009年網易全年營收為38億元（人民幣，下同），到了2019年已增長至592.4億元，全靠其創辦人丁磊的「阿甘哲學」，不管互聯網行業有多少誘惑性的風口，都按照自己的節奏穩扎穩打，最終贏得「網易出品，必屬精品」的用戶評價。

2000年，丁磊在北大作了一場演講，「我非常欣賞《阿甘正傳》，特別是阿甘跑遍美國的那一節。一開始，阿甘也是在冷嘲熱諷中開始自己的歷程的，但後來，他卻帶動了成千上萬的人跟在他後面一起跑。從『瘋子』到『領跑者』，是每個創業的人都要經歷的過程，沒有阿甘精神是走不完這個過程。」

丁磊笑言，他曾看了5遍《阿甘正傳》，跑步、打乒乓、捕蝦，阿甘做的每件事都很簡單，但關鍵在於做到極致。網易作為一家創始人文化濃厚的企業，丁磊的「阿甘情結」顯然影響了網易。

▲ 網易創辦人丁磊以「阿甘哲學」經營

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在《阿甘正傳》的電影中，阿甘為了實現好友布巴的遺願，用廣告代言的錢買了一艘捕蝦船，甚至為了捕到蝦在一個暴雨夜出海，結果碼頭裏的其他捕蝦船都被颶風摧毀，阿甘的捕蝦船最終發了大財。在其他的捕蝦人眼中，捕蝦只是一種生計，對於阿甘卻是一種熱愛。

值得注意，網易在很多賽道裡的表現都和阿甘有些相似，網易雲音樂就是最直接的例子。有人問丁磊網易雲音樂的最大威脅是什麼，丁磊的回答是「怕大家失去了對音樂的熱愛。」

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此外，丁磊口中的「網易哲學」，似乎也可稱之為「阿甘哲學」。所謂「阿甘哲學」，代表任憑周圍世界如何變化，總是我行我素。而「網易哲學」就是不管互聯網行業有多少誘惑性的風口，都按照自己的節奏穩扎穩打。

因此，雖然網易被外界指「走得慢」，其產品如網易雲音樂、網易嚴選、有道雲筆記，再到《陰陽師》為代表的一系列手游，都贏得「網易出品，必屬精品」的用戶評價。

總括而言，網易讓外界看到了互聯網的另一面，互聯網絕不是一個風口堆砌起來的產業，「慢」也是一種生存方式。如同電影裡看似喜歡做「傻事」的阿甘，由於沒那麼多顧慮牢牢操控了自己的方向，最終用自己的節奏超越了所有人。

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責任編輯：游昊雲