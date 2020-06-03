▲ 【中美貿易戰】美擬加強審核中概股 美證監主席讚「明智」

中美角力升級，美國總統特朗普日前在記者會上，稱要加強監管在美國上市的中國公司（中概股）。而美國參議院早於5月下旬壓倒性通過「外國公司問責法」，除非中國公司遵守美國審計標準和規定，否則這些已在美國上市的「中概股」可能被迫放棄在美國證交所上市交易，或面臨強制下市的壓力。美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）2日表態支持這一法案，稱讚這項法案是「明智的（Sensible）」。

彭博社報道，克萊頓2日在彭博投資話題會議上受訪表示，美國參議院上個月通過的禁止連續3年不合規企業退市的法案是「明智的」，如果該法案最終被簽署成為法律，SEC將撰寫條例，以實施該法案的部份內容。

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克萊頓表示，「這是非常明智的方法，來處理這個已存在一段時間的問題。我認為這是1個必須解決的問題，我希望能夠解決。」

報道指出，引起美國擬加強審核中概股的緣由是，長期以來，中國拒絕美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）檢驗在美國上市企業審計結果的要求，中國的「堅持」最近已成為華府的焦點。

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特朗普政府和2黨議員都呼籲要對中國採取更強硬立場，對一些人而言，最近發生的瑞幸咖啡財務造假醜聞也凸顯採取行動的必要性。

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PCAOB是自安隆（Enron）會計醜聞案後成立的委員會，目的是防止導致股東損失的欺詐和不法行為。

克萊頓認為，PCAOB由於無法核查在美上市中國公司的審計結果，為投資者創造了「不公平的競爭環境」。

提及這項立法，克萊頓表示：「我不是個想採取魯莽方式的人，但我喜歡他們的處理方式。有一段時間來遵守法規，如果不這樣做，就該採取額外的措施。」

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責任編輯：鄧國強

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