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【港區國安法】自由神像壓頸！中方以美國騷亂反擊特朗普

國情動向 20:03 2020/06/03

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【港區國安法】自由神像壓頸！中方以美國騷亂反擊特朗普

全國人大推動港區國安法，引發激烈中美角力，美國總統特朗普揚言取消香港特殊地位。當前美國爆發的大規模示威，意外地成為中方的反制武器；美國《華爾街日報》拆解中方文宣戰，以大篇幅報道美國警察強力應對示威場景，暗透美方亦有使用武力、無資格批評中港的訊息。

美國政府此前批評中國啟動程序，為香港訂立「港區國安法」，宣稱此舉是中央權力凌駕於香港部分自治權之上，特朗普更在記者會上稱香港自治已失，將取消香港的特殊地位。

學者：這場美國示威　對中國似乎有利

正當特朗普政府炮聲隆隆時，《華爾街日報》報道，美國近日的大規模示威活動，成了中國反制美國的手段。

【港區國安法】陳茂波回應美稱制裁：對聯滙有信心　香港不會外滙管制

【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？

香港中文大學新聞學助理教授方可成接受該報訪問時說，中國官方媒體長期以來一直在報導美國的社會弊病，而最近美國各地的抗議活動，是對中國有利的，因為這些活動似乎在挑戰民主制度的合法性。

方可成又說，中方正在強調特朗普對美國示威者的暴力威脅，用以批評中方認定的「美國式虛偽」民主自由。

事實上，中國官方媒體正大篇幅報道美國這場騷亂。中央電視台在周一晚間的新聞聯播節目中，播放了美國示威者抗議特朗普以及警察的畫面，其中有一些暴力場景。節目還稱，許多美國人認為美國的種族歧視問題根深蒂固。

【港區國安法】林鄭月娥上京前再談美國制裁：有色眼鏡看香港

【港區國安法】標普：若美國制裁打擊金融業　可能降香港評級

中國官方媒體也突出報道了特朗普威脅實施鎮壓的言論。特朗普此前發推文警告稱，「搶劫開始，射擊就開始」，

《華爾街日報》特別提到，官方《人民日報》在官方微博發布了一張圖片，圖片上一名扮成自由女神像的警察，正壓住一個人的頸部。圖片的文字說明是「美國的人權之下」，諷刺意味強烈。

特朗普一句「射擊開始」　受到批評

這一描述在內地互聯網上引起了許多人的共鳴，上周末，有關美國暴力衝突的圖片在內地互聯網上散播開來，並配上了「美麗的風景線」標籤；去年美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾將香港的示威活動描述為「美麗的風景線」。

【港區國安法】特朗普稱撤香港特殊地位　趙立堅：注定失敗將堅決回擊

【港區國安法】盛智文：特朗普倘實施出口管制　美國傷過香港

《環球時報》周日宣稱，如果美國政客們明白，如果他們鼓勵另一個國家的暴力，他們的言論有一天可能引火燒身，那麼他們在未來再次對香港的騷亂發表評論之前可能會三思而後行。

中國外交部發言人趙立堅周一稱，「為什麼美方對香港警察克制文明執法橫加指責，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？」

【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普　紐約時報揭內幕

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【港區國安法】特朗普8分鐘談話埋3伏線  為香港與中美留「安全門」

【港區國安法】BBC：美國縱撤獨立關稅區地位 香港不會變深圳

【港區國安法】CNN：資金撤離需耗時多年  香港經濟損害短期可控

責任編輯：鄧國強

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