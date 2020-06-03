【中美角力】與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？

在新冠疫情暴發、中國宣布「港區國安法」立法後，美國要求在經濟上與中國脫鉤的呼聲越來越高，但美國需要考慮承受相應代價。《華爾街日報》一篇文章形容，這就像夫妻離婚，「不僅麻煩，而且昂貴，要犧牲經濟利益才能換取獨立和內心的平靜」。

指中國科技研發支出直追美國 難阻科技發展

文章指，以美國大學為例，中國學生是美國大學最大的客戶，占所有外國學生的三分之一。2017年，中國學生在美國的教育和相關支出為139億美元。據來自皮尤慈善信託基金的數據，這大致相當於聯邦政府2017年為大學提供的研究經費的一半。而攻讀科學繼而為美國科技公司工作的中國學生格外多，有助於降低相關公司的勞動力成本。

同時，中國的大量廉價勞動力也讓蘋果公司能夠迅速生產出產品，這讓蘋果只需儲備一周的全球庫存，得以把更多現金投入於研發。競爭對手三星電子(Samsung)自己生產的產品更多，過去五年中平均要儲備60天的庫存。美國與越南、台灣或墨西哥之間更深層次的融合也許可以幫助美國實現供應鏈的多元化，但不太可能複製中國的規模經濟。

從科技方面看，美國整體研發支出過去幾十年來穩定在國內生產總值(GDP)的2.5%左右。但這個比例已經發生巨大變化。上世紀七、八十年代，美國聯邦政府的研發支出一直占GDP的1.2%左右，現在則減少到GDP的0.7%左右。美國私營企業研發支出上升則填補了這一缺口，這與美中的融合有關，因為中國有對美國微晶片的龐大需求。

文章又指，限制美國向中國公司出售技術也許能阻礙中國進步，但同時也會傷害美國。而考慮到中國在不斷增加研發支出，從世紀之交的只有約100億美元，到2018年已達到近3,000億美元（相當於GDP的2.2%），已快速趕上美國，中美脫鉤似乎也不太可能完全阻斷中國科技發展。

指失去中國留學生 美需更多聯邦資金投入科學教育

文章認為，美國安全方面的鷹派人士應當意識到，切斷兩國供應鏈和教育聯繫的廣泛行動，將對美國自身的競爭力造成重大損失。如果「脫鉤」繼續推進，可能需要更多的聯邦資金用於基礎研究，並投入更多經費用於美國的科學和數學教育，從而填補缺口。

文章指，這可能意味著美國政府要提高稅收，對印度和其他國家的外國人才提供更友好的移民政策，彌補可能流失的中國人才。最後，美國消費者需要做好準備，拿出更多錢為奢侈的安全和多元化供應鏈買單。

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責任編輯：蒯宇澄

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