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【國安法．BNO】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲  京此前批干政

國情動向 21:09 2020/06/04

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【港區國安法】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲  京此前批干政

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態發展不僅上升至中美角力層面，中英角力亦在升級。英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱已做好準備，以英中之間的自由貿易協議為代價，為香港人的權利及自由發聲。而中方稍早前回應英方近日連串表態，批評英方粗暴干涉香港事務及中國內政，已提出嚴正交涉。

藍韜文接受英國《天空新聞（Sky News）》訪問時說，除非中國政府履行國際承諾，在香港就國家安全立法的事情上回心轉意，否則中國崛起成為經濟強國的名聲，恐有機會受損。

【國安法．BNO】英擬擴BNO權利　BBC話你知點解象徵意義較大（附BNO續領需知）

【國安法．BNO】英外相談BNO平權：不會漠視對香港責任（附BNO續領需知）

藍韜文認為，在國際社會有領導地位的成員，包括中國，需要履行自己的責任；否則，任何人為何要在任何時間，在有可能簽訂的協議上，相信有關國家。

是否準備犧牲與中國貿易協議？

對於被問到英國是否準備犧牲與中國的貿易協議，捍衛國家價值，藍韜文表示為BNO持有人提供簽證待遇並非取決於貿易協議或類似情況，強調英國不會容許有關協議，影響國家在道德及國際立場上履行責任。

藍韜文稱，英國不會背棄香港人。他說會繼續與中國磋商有關事情，又說合適做法是聯同國際伙伴，給中國一些空間，再決定下一步行動。

【華為5G】多間外媒透英方風向：或跟隨美國限制華為

【國安法．BNO】約翰遜稱準備增BNO港人移民權利　包括在英國工作

英國首相約翰遜稍早前說中國對香港的行動，有風險嚴重侵蝕中英聯合聲明賦予對政治自由的保障。

約翰遜說目前發生的事情，有潛在風險將會違反中英聯合聲明中，對香港政治及公民自由的保障，可能會非常嚴重地侵蝕聲明擬定的內容。約翰遜又說英方希望向香港人，伸出代表友誼、支持及忠誠的手。

在北京，外交部強烈不滿英國粗暴干涉香港事務及中國內政，已提出嚴正交涉。發言人趙立堅要求英方懸崖勒馬，摒棄冷戰思維及殖民心態，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的現實。

【華為5G】美參議員稱中國圖利用華為 在英美之間挑撥離間

【港區國安法】英籲中國勿毀香港這顆亞洲經濟明珠 京批干涉內政提嚴正交涉

【港區國安法】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲  京此前批干政

責任編輯：鄧國強

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