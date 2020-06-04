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【港區國安法】特朗普：沒考慮因香港問題制裁習近平

國情動向 21:27 2020/06/04

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特朗普：沒考慮因香港問題制裁習近平 雙方已有段時間沒交談

全國人大通過對香港實施港區國安法，引起全球關注，美國表明會終結香港的貿易及旅遊特殊待遇，但總統特朗普（Donald Trump）表示，未考慮到就事件制裁中國國家主席習近平。

特朗普6月3日接受Newsmax TV、白宮前新聞秘書斯派塞（Sean Spicer）訪問，稱與習近平的關係非常好，但雙方已經有一段時間沒交談。他被問到會否就香港問題而制裁對方，指沒有考慮到這一點。

他提到，與中國簽訂首階段貿易協定是美國其中一份最好的協議，批評北京方面一直剝削美國，令華府每年損失5000億美元，而自己則改變這個情況。

【港區國安法】自由神像壓頸！中方以美國騷亂反擊特朗普

【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？

特朗普亦談及新型冠狀病情（COVID-19）疫情，指中國應該一早從武漢阻止病毒擴散，但卻沒有這樣做，導致疫情在全球蔓延，造成大量人命犧牲。他認為中國在簽署貿易協議後不久就遇上疫情，但在疫情前，自己一手令中國陷入近67年以來最差的一年。

在訪問中，特朗普亦將矛頭指向世貿（WTO）及世衛（WHO），批評該兩個組織傾向中國的立場，他批評世貿視中國為發展中國家，容許北京從其他國家獲得好處致富和強大，損害美國的貿易、製造業、科技和創新能力，稱如果中國是發展中國家，美國都是一樣，因此認為情況不可接受。

【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」

【中美角力】特朗普有無盡力防範疫情中國傳美？Fact Check拜登指控

【港區國安法】美就國安法更新香港旅遊警示　籲美國公民當心執法

【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？

責任編輯：游昊雲

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