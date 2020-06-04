▲ 【中美角力】中美爆民航戰互相禁飛 香港航空公司未受波及

中美貿易戰未平息，再爆中美民航戰。特朗普政府周三威脅說，將從本月稍後開始禁止中國內地航空公司的航班往返美國，原因是中方未能批准美國航空公司恢復這些航線。

美國《華爾街日報》引述美國交通運輸部表示，這措施不影響香港的航空公司。但美方這一態，是中美關係惡化的最新跡象。

中方拒絕因疫情停飛的美國航空公司航班

這場博弈，源於新冠疫情前前蔓延，一些美國航空公司今年早些時候暫停了飛往中國的航班，至本月尋求恢復對中國的服務。

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但由趙小蘭（Elaine Chao）擔任部長的美國交通運輸部周三說，中國民用航空局尚未批准美國聯合大陸控股有限公司（United Airlines）和達美航空公司（Delta Air Lines）恢復航班的請求。交通運輸部指責中國違反了兩國間的航空旅行協議。

交通運輸部表示，如果中國監管機構調整政策，允許美國航空公司恢復往返中國的航班，該部將重新考慮擬議中的禁令。

交通運輸部的禁令稱：

我們的首要目標不是要讓這種情況持續下去，而是要改善環境，讓雙方的航空公司都能充分行使它們的雙邊權利...... 如果中國民用航空局調整政策，為美國航空公司帶來必要的改善，交通運輸部已做好充分準備，將重新審視在禁令中宣布的行動。

據了解，在2月份和3月份美國航空公司暫停往返兩國的航班時，中國航空公司雖然減少了航班數量，但仍然繼續運送旅客。

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美國交通運輸部表示，目前中國有四家航空公司執飛中美定期客運航班，包括中國國際航空 （0753） 、南方航空 （1055） 、廈門航空、和東方航空 （0670） 。根據交通運輸部的文件，其他計劃在未來幾個月增加航班的中國航空公司將被禁止復航。

禁令預計本月16日生效 但也可能更早

這項針對中國航空公司的禁令預計將於6月16日生效。特朗普可以選擇更早實施。

白宮一名發言人不予評論特朗普是否會提前讓該禁令生效。交通運輸部的一位發言人表示，這項命令僅影響中國內地的航空公司，香港的航空公司不受影響。

受香港航空公司不受波及的消息帶動，國泰 （00293） 早段造好，一度升近半成。

中國駐華盛頓大使館暫未回覆記者的置評請求。

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《華爾街日報》指出，中美關係中越來越長的痛點清單又加上了航空公司執飛的問題，兩國關係的痛點螺旋式增加，走向公開的全面對抗。雖然兩國之間達成了一項貿易協議，中國承諾購買更多美國農產品，但市場准入、投資和技術等許多其他商業問題都存在爭議。

上述航空公司問題觸及了特朗普政府對華政策的一個核心原則，那就是兩國關係需要對等，而特朗普政府認為中美關係已經向有利於北京的方向傾斜。

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責任編輯：鄧國強

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