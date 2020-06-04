【中美角力】媒體戰或升級 美擬列多4間中媒為外國使團 央視有份

中美角力持續升級，媒體戰或升溫，繼美國將新華社等5間中國媒體列為「外國使團」後，路透引述知情人士稱，美國料最早周四（6月4日）將至少4間中國媒體機構，包括中央電視台（CCTV）及中國新聞社（中新社），列為「外國使團」，加大對其在美運作的限制。

報道指出，被列為「外國使團」的中國媒體，需向美國國務院提交在美工作人員的姓名、個人資料及人事變動決定，並向國務院登記在美租賃或持有的房產清單。

早於今年2月，美國把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司和《人民日報》的美國總代理海天發展公司，共5間中國官媒企業列為「外國使團」，限制其在美運營。

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中國隨後驅逐三名《華爾街日報》記者。中國之後再反制，要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《時代周刊》5間美媒駐華分社，申報在華工作人員的財務、經營、持有的房產清單；又要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》，期限內交還年底前到期的美籍記者證，今後不得在中國包​​括港澳地區採訪。

美國上月收緊對中國記者的簽證期限規定，限制為90天，但可以延長。美方此舉旨在回應美國在華記者受到的待遇，並指中國壓制新聞自由。新規將不適用於香港及澳門。

近期中美因新冠肺炎疫情、「港區國安法」問題，緊張關係急劇升溫。美國多地爆發反警暴和種族歧視的示威騷亂，中國官媒大肆報道，被指以人權問題反制美國。

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責任編輯：林佩怡

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