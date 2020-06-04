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【國安法．BNO】華駐英使館斥改BNO安排　違背承諾和國際法

國情動向 21:08 2020/06/04

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華駐英使館斥改BNO安排　違背承諾和國際法

英國外相藍韜文2日在國會上，明言若中國堅持在港實施「港區國安法」，英方將改變英國國民（海外）護照（BNO）的安排，限延港人在英居留期，被指為他們申請移民鋪路。中國駐英使館發言人3日指，英方在BNO問題上，單方面改變有關做法，不僅違背承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，對此中方強烈不滿和堅決反對。

中國駐英使館發言人指出，《中英聯合聲明》在香港回歸中國後，中英雙方的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉《聯合聲明》干預香港事務。而關於BNO護照問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不予持BNO護照的香港人在英居留權。

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發言人又指，香港事務絕不容任何外國干涉，香港特區在回歸中國後，維護國家安全立法純屬中國內政；國家安全立法屬於全球各國中央的立法權力，全國人大是依照憲法和基本法有關規定，以立法方式堵塞住香港的國家安全風險漏洞，正是權力和責任之所在；在香港立國家安全法，有利於貫徹「一國兩制」和維護港人權利自由。

值得注意，藍韜文3日接受英國《天空新聞（Sky News）》訪問時說，中國作為正在崛起的世界經濟強國，必須信守承諾，否則會黯然失色，強調英方視中國推行港區國安法是違反《中英聯合聲明》的舉動。他更指出。英國已準備好犧牲與中國的自由貿易協議，「以保護港人的權利與自由」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）稍早前則說中國對香港的行動，有風險嚴重侵蝕中英聯合聲明賦予對政治自由的保障。約翰遜又說英方希望向香港人，伸出代表友誼、支持及忠誠的手。

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責任編輯：游昊雲

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