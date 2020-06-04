▲ 【中美角力】特朗普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

中美關係因新冠疫情及港區國安法等爭端跌入低谷，如今中美角力再起波瀾、爆發民航戰，兩國互相禁飛對方的航空公司。特朗普政府昨夜為此發出措詞強硬的聲明。美方反應為何如此強烈？《華爾街日報》揭內情原因。

事源於新冠疫情此前蔓延，一些美國航空公司今年早些時候暫停了飛往中國的航班，至本月尋求恢復對中國的服務，但未獲中方批准。

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但與此同時，目前中國仍有四家航空公司執飛中美定期客運航班，包括中國國際航空（ 0753）、南方航空（1055）、廈門航空、和東方航空（0670）。

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美方因此認為不公平。特朗普政府周三威脅說，將從本月稍後開始禁止中國內地航空公司的航班往返美國。

《華爾街日報》分析指，這次航空公司問題觸及了特朗普政府對華政策的一個核心原則，那就是兩國關係需要對等，而特朗普政府認為中美關係已經向有利於中國的方向傾斜。

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正是這種思維下，兩國政府都驅逐了對方國家的記者，特朗普政府上周稱，正在審查在美上市的中國公司。

美國政府一名高級官員周三表示，儘管上述對航空公司的制裁不會對旅行產生多大實際影響，因為大多數航班的運力都很低；但這一威脅表明，特朗普政府在與中國打交道時注重對等原則。

這位官員稱：「如果他們繼續升級緊張局勢，我們也會跟進。」

今年年初時，美國和中國的航空公司每周有325個航班往返於兩國之間。1月下旬，隨著新冠病毒開始傳播，特朗普政府對去過中國的外國公民實施了旅行限制，但沒有停止兩國之間的航班。到2月中旬時，美中兩國之間每周只有約20個航班，全部由中國的航空公司運營。

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與此同時，中國在3月份對國內航空公司和飛往中國的外國航空公司的國際服務設定了限制。

美國交通運輸部認為，這些限制實際上將美國航空公司拒之門外。

目前，美國航空公司正慢慢開始擴大國際航班運營規模。達美航空曾申請從6月1日開始恢復飛往中國的航班，但其計劃已因上述監管方面的困局而被推遲。

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達美航空現在表示，如果獲得政府部門批准，希望6月下半月開始運營從底特律和西雅圖經首爾飛往上海的航班。美國聯合大陸已表示，如果監管機構批准，該公司將於6月15日重啟三條中國航線。

達美航空周三表示支持美國政府的相關行動，美國聯合大陸稱期待在監管問題得到解決後恢復航班。

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責任編輯：鄧國強

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