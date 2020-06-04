【六四31周年】蓬佩奧發布晤王丹等人合照 美籲公開六四死亡失蹤者情況

今日是六四事件31周年，美國國務卿蓬佩奧在Twitter發布與六四學運領袖王丹等人會面的合照。王丹表示，這是首次有美卿公開通過正式會面的方式，表達美國政府對於六四事件的關切，形容是歷史性的會面。

美國國務院亦發表聲明，哀悼六四死難者，並呼籲北京當局，完整公開六四死亡及失蹤人數。

中國外交部曾表示，上世紀80年代末發生的那件政治風波，中國政府早有明確結論；又指中國取得巨大發展成就，充分表明中國選擇的發展道路是完全正確，符合中國國情。

▲ 蓬佩奧（左二）發布與六四學運領袖王丹（中）等人合照。

蓬佩奧於本港時間今日凌晨，在Twitter發布他與六四參與者會面的照片，包括王丹、、李恒青、蘇曉康及前香港學聯代表李蘭菊。蓬佩奧未在推文中寫下任何文字。據美國國務院聲明，蓬佩奧與4人於當地時間周二下午會面。

王丹：歷史性會見

王丹亦在Facebook專頁表示，這是第一次有美國國務卿公開通過正式會面，表達對六四事件和中國民主化的關切，形容是一次歷史性的會見。

他又表示，已在會面中提出3項建議，包括美國對華政策應轉向與中國的公民社會及人民直接對話；在未來的中美貿易談判中，將改善中國勞工人權狀況、解除中國的網絡封鎖，放入談判清單；美國應幫助中國人民了解六四等眾多歷史事件的真相。

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在中美關係緊張之際，美方此舉或觸怒北京，令兩國關係雪上加霜。

另外，美國國務院發表聲明，哀悼六四死難者，並向和平爭取民主、人權、廉潔社會的勇敢中國人民致敬，又稱31年後，當年失蹤及死亡人數仍然未明，「天安門母親」從未未停止為死去的兒女追究責任，再次呼籲公開及全面核算死者及失蹤者。

聲明並稱，美國人民與那些仍然為失去親人而悲傷的家庭站在一起，並支持中國人民繼續爭取一個保護人權、基本自由和人類基本尊嚴的政府。

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