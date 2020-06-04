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【華為5G】英國據報加快尋找替代華為5G供應商 外交部籲英保持政策獨立性

經濟脈搏 18:18 2020/06/04

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美國特朗普政府持續圍堵華為，繼加拿大兩大電信巨頭BCE和Telus宣布棄用華為5G網路設備後，英國政府據報已與南韓和日本的公司討論了5G網絡設備的供應，以尋求替代華為產品。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，希望英方保持政策獨立性，給予中國企業開放、公平、非歧視的營商環境。趙立堅指，5G技術是第四代工業革命的前沿性、引領性和平台性科技，5G的開發利用必將是各國共商、共建、共享的過程和產物，希望英方堅持自由開放理念，有助保持中國企業對英國市場的信心。

與日本NEC、南韓三星討論5G通訊設備採購

彭博社和路透社今日（4日）引述知情人士指出，英國官員已針對5G通訊設備採購事宜，與日本NEC、南韓三星進行討論。據了解，此為英國當局旨在使英國5G供應商多元化行動的一部分。

英國今年1月將華為列為「高風險供應商」，將其5G市場份額上限限制為35％，並排除在核心網絡之外。但首先約翰遜（Boris Johnson）受到了來自美國和本黨議員的新一輪壓力，加上受新冠疫情和港區國安法影響，英中緊張關係加劇。

官員表示，英國政府正在考慮在於2023年之前完全排除華為5G通訊網路的可能性，並建構多元化的替代供應商方案。

英國安全部門官員也在研究美國對華為新制裁的影響，這些制裁限制了華為生產其設備所需的微芯片的能力。《華爾街日報》引述知情人士稱，英國傾向最早於6月底建議無線運營商在未來的網絡計劃中減少或完全棄用華為設備。

但華為副總裁張國威曾警告，排除華為將嚴重拖延英國5G建設，並使英國遭受高達70億英鎊的經濟損失。

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責任編輯：蒯宇澄

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