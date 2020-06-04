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【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

經濟脈搏 12:27 2020/06/04

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【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

國務院總理李克強在全國人大會議發表的《政府工作》報告，，不提今年GDP增長數字，之後公開倡議「地攤經濟」，立即引爆內地全民「地攤熱」。中國學者初步估算，這種經濟模式，至少可以撐出約5000萬人的就業，減少部分社會及經濟問題。

綜合媒體報道，中國近年先後面對中美貿易戰、新冠肺炎的打擊，經濟面臨嚴重衰退，官方與民間論者都憂慮，企業倒閉潮及大量失業潮將至。

【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）

【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」  顯失業難題暫無良方

在此背景下，李克強在全國人大會議閉幕記者會上讚揚成都「地攤經濟」，隨後考察山東煙台時，再提地攤經濟、小店經濟，強調是「人間的煙火」、「中國的生機」。

發達國家也有路邊攤

東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任周天勇指出，地攤經濟、農貿市場的發展與城市的現代化不矛盾，如果在城市放開地攤經濟、農貿市場，對於促進靈活就業、以及非正式就業人群的意義非常重要，大概可解決5000萬人的就業問題。

他解釋，中國內地有7.7億勞動就業人口，15%的人從事非正式就業，大概是1億人。參照發達國家的非就業人數比例，如果放開地攤經濟，加上農貿市場、建材市場、小商品市場、早市等等，至少可促進5000萬人就業。

【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」  顯失業難題暫無良方

【中國經濟】李克強：中國6億人月入1000元 租房都有困難

「許多發達國家對路邊佔道經營非常寬容，這是靈活就業、非正式就業的重要組成部分」，周天勇指出，發達國家的非正式就業（沒有固定場所）人數大概佔就業總人數的20%。

而內地各地方政府極力拓展李克強倡議的「地攤經濟」，包括河南許昌、吉林長春、遼寧大連、湖南懷化、浙江杭州、江蘇南京、四川成都和彭州、上海市等地方政府爭相推出各項扶植地攤及微型企業的政策。

6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？

【中國經濟】華爾街日報：中國不設經濟增長目標　告別「GDP為先」牽動世界

為搶到這一波的地攤經濟商機，中國電商也加入，包括阿里、京東、微信、美團、蘇寧等接連發布各項扶持、甚至是免息賖購、供貨等計劃。

責任編輯：鄧國強

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