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【中美角力】美祭禁飛令之際　中國讓外國民航公司每周復飛1班

經濟脈搏 12:27 2020/06/04

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美祭禁飛令之際　中國讓外國民航公司每周復飛1班

國家民航局表示，下周一起外國航空公司可選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周營運1班國際客運航班。美國交通部早先宣布，美國將自6月16日起禁止中國航空公司的客運航班飛往美國。據報美國此舉是想向中國施壓，要求中國允許美國航空公司恢復在當地的航班，而國家民航局最新放寬，疑屬回應美國的禁令。

增獎懲機制

民航局宣布，自下周一起所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」的外國航空公司，可選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周運營1班國際客運航線航班。此外，會有航班獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班，入境後病毒檢測結果為陽性的旅客人數連續3星期為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

相反，病毒檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，則暫停該航線運行1星期，達到10人更會暫停4星期。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，並且航空公司要待期限結束後方可恢復每周一班航班計劃。民航局又要求，航空公司申請運行至10月24日的航班預先飛行計劃。

民航局並公布備國際客運航班接收能力的口岸城市清單。包括北京，常州，成都，大連，福州，廣州，貴陽，哈爾濱，杭州，合肥，呼和浩特，濟南，昆明，蘭州，南昌，南京，南寧，南通，寧波，青島，泉州，廈門，上海，深圳，石家莊， 太原，天津，溫州，烏魯木齊，無錫，武漢，西安，延吉，長春，長沙，鄭州，重慶。

【中美角力】特朗普為何怒掀中美民航戰　美媒揭內幕

【中美角力】中美爆民航戰互相禁飛　香港航空公司未受波及

值得注意，美國政府3日宣佈，從6月16日起，禁止中國所有航空公司客機進出美國。禁飛令將影響中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、首都航空、四川航空以及廈門航空往來中美的航班，然而美國航空公司目前尚未恢復往來中美的航線。

中美最近一直就航班問題角力，事源於新冠疫情此前蔓延，一些美國航空公司今年早些時候暫停了飛往中國的航班，至本月尋求恢復對中國的服務，但未獲中方批准。與此同時，目前中國仍有4家航空公司執飛中美定期客運航班，包括中國國際航空、南方航空、廈門航空、和東方航空。

《華爾街日報》指出，特朗普政府認為中方的舉動，違反兩國關係需要對等的原則，中美關係已向有利於中國的方向傾斜。因此，華府才宣佈禁止中國所有航空公司客機進出美國，從而向中國施壓，要求中國允許美國航空公司恢復在當地的航班。

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責任編輯：游昊雲

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