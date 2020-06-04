  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地攤經濟】「擺攤神車」一日銷量抵一個月 惟券商稱短期炒作成分大

經濟脈搏 12:29 2020/06/04

分享：

受疫情衝擊，內地就業成為難題，當局鼓勵發展「地攤經濟」，強調它們是就業崗位的重要來源，是中國的生機。一時間，地攤經濟概念股成為熱門，其中，「擺攤神車」的母公司五菱汽車 （00305） 大漲超過55%。此外，當局的政策還帶火了一批擺攤用品，包括折疊棚、遮陽傘等。

五菱旗下擺攤神車銷量大增

五菱專用車官方微信顯示，公司推出一款「翼開啟售貨車」，貨箱尺寸有5.39立方米和7.13立方米兩種供選擇，在車身上有開關，按下開關，左右側門和後門就會向上展開，車內擺放的貨架和商品可以一覽無余。而且，車門設計還可擴大遮陽擋雨面積，即使遇到下雨天，也能快速向外引流雨水不倒灌。

車內可擺放貨架（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

左右側車門以及后門均可打開（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

若不打開車門，則是普通貨箱（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

官方將其宣傳為「小本創業好選擇」、「地攤經濟的正規主力軍」，網民對它的花名則是「擺攤神車」。藉著擺攤經濟的熱度，此款車型一天的接單量估計超過上個月整月的銷售量。五菱汽車證券部相關負責人表示，「銷售公司的電話被打爆了。」

上述負責人表示，「這款售貨車的底盤是上汽通用五菱的，但設計、改裝、銷售、產品公告都是柳州五菱汽車工業有限公司的，所以這款車是屬於上市公司（五菱汽車）的產品。」

截至今日（4日）12時，五菱汽車報0.475港元，與昨日收市相比漲幅55.738%。

【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）

【地攤經濟】穩就業保民生 李克強考察山東：地攤經濟是中國生機

此外，多家A股公司也因地攤經濟而大漲。其中，專業從事戶外家具及遮陽用品的生產與銷售的浙江永強（002489.SZ）較昨日收市漲幅為9.98%。

浙江永強3日表示，公司產品線較長，中高低端都有，可供不同消費者選用。關於地攤經營方面，可以考慮選擇公司的直杆傘/掉傘、折疊棚/遮陽棚等系列產品，包括金屬材質的桌椅，均適合用於戶外場所。 

不過，業內人士表示，短期看，地攤經濟難以對上市公司短期業績產生較大影響；雖然中長期看，地攤經濟肯定有利於推動消費增長，但是概念股具體能在多大程度上受益，以及公司業績具體能夠出現多大變動，暫時難以判斷。至於概念股股價連續暴漲，市場題材炒作的成分更大，出現業績大幅增長類公司的可能性不大，投資者還需謹慎。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

產品 微信 中國 港元 國安法 五菱汽車（00305） 港區國安法 概念 商品 A股

下一篇文章

【中美角力】美祭禁飛令之際　中國讓外國民航公司每周復飛1班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？
【港區國安法】貿易協議成中國反制美方籌碼　特朗普作繭自縛？
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？
【華為5G】特朗普加碼封殺之際　加拿大兩電訊巨頭棄用華爲
【華為5G】特朗普加碼封殺之際　加拿大兩電訊巨頭棄用華爲
【中美角力】美運輸部宣布 6月16日起禁中國航班赴美
【中美角力】美運輸部宣布 6月16日起禁中國航班赴美
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）