【地攤經濟】「擺攤神車」一日銷量抵一個月 惟券商稱短期炒作成分大

受疫情衝擊，內地就業成為難題，當局鼓勵發展「地攤經濟」，強調它們是就業崗位的重要來源，是中國的生機。一時間，地攤經濟概念股成為熱門，其中，「擺攤神車」的母公司五菱汽車 （00305） 大漲超過55%。此外，當局的政策還帶火了一批擺攤用品，包括折疊棚、遮陽傘等。

五菱旗下擺攤神車銷量大增

五菱專用車官方微信顯示，公司推出一款「翼開啟售貨車」，貨箱尺寸有5.39立方米和7.13立方米兩種供選擇，在車身上有開關，按下開關，左右側門和後門就會向上展開，車內擺放的貨架和商品可以一覽無余。而且，車門設計還可擴大遮陽擋雨面積，即使遇到下雨天，也能快速向外引流雨水不倒灌。

▲ 車內可擺放貨架（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

▲ 左右側車門以及后門均可打開（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

▲ 若不打開車門，則是普通貨箱（圖片來源：五菱專用車微信公眾號）

官方將其宣傳為「小本創業好選擇」、「地攤經濟的正規主力軍」，網民對它的花名則是「擺攤神車」。藉著擺攤經濟的熱度，此款車型一天的接單量估計超過上個月整月的銷售量。五菱汽車證券部相關負責人表示，「銷售公司的電話被打爆了。」

上述負責人表示，「這款售貨車的底盤是上汽通用五菱的，但設計、改裝、銷售、產品公告都是柳州五菱汽車工業有限公司的，所以這款車是屬於上市公司（五菱汽車）的產品。」

截至今日（4日）12時，五菱汽車報0.475港元，與昨日收市相比漲幅55.738%。

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此外，多家A股公司也因地攤經濟而大漲。其中，專業從事戶外家具及遮陽用品的生產與銷售的浙江永強（002489.SZ）較昨日收市漲幅為9.98%。

浙江永強3日表示，公司產品線較長，中高低端都有，可供不同消費者選用。關於地攤經營方面，可以考慮選擇公司的直杆傘/掉傘、折疊棚/遮陽棚等系列產品，包括金屬材質的桌椅，均適合用於戶外場所。

不過，業內人士表示，短期看，地攤經濟難以對上市公司短期業績產生較大影響；雖然中長期看，地攤經濟肯定有利於推動消費增長，但是概念股具體能在多大程度上受益，以及公司業績具體能夠出現多大變動，暫時難以判斷。至於概念股股價連續暴漲，市場題材炒作的成分更大，出現業績大幅增長類公司的可能性不大，投資者還需謹慎。

責任編輯：尹航

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