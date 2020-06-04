【港區國安法懶人包】何謂英中貿易協議？英外相稱願以它為代價　為港人發聲

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態發展令中英角力升級。英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱已做好準備，以英中之間的自由貿易協議為代價，為香港人的權利及自由發聲。中英近年被形容進入「黃金時代的新階段」，積極談貿易合作，而內容究竟談什麼？

2018年開始，中美貿易摩擦加劇，中英貿易則進入「黃金時代的新階段」。時任英國首相文翠珊（Theresa May）上台後，與中國就雙邊貿易推出各種利好政策。

當中包括雙方在北京開展中英經濟財金對話，達成超過14億英鎊的貿易投資協議；首個中英地方合作園區——青島中英創新產業園啟動建設；中英決定加快「滬倫通」計劃，即上海證交所和倫敦股票交易市場的互聯互通。

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關於中國政府看重的「一帶一路」倡議，雖然文翠珊當年訪華時拒絶簽署相關備忘錄，但採取了西方國家少見的實際行動，例如向參與「一帶一路」倡議的英國出口商、及進口英國商品和服務的公司提供250億英鎊資金支持，以確保不會出現因資金缺口而導致出口貿易失敗。

然而2016年中英雙邊貨物貿易額只有738.1億美元，還低於中國和越南的貿易額（2016年達878億美元），而越南的國民生產總值還不到英國的十分之一，可見中英即使有貿易摩擦，對兩國經濟影響也不大。

曾任英國駐大中華地區資深外交官的查爾斯·帕藤（Charlers Parton）指出，若中國要在金融層面制裁英國恐怕更難，在目前中美關係緊張的局勢下，「中國更需要倫敦金融城，而不是倫敦金融城需要中國」。

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本報記者：游昊雲

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