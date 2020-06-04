【地攤經濟】地攤易令環境污糟且不利控制疫情 專家提5建議改善

內地為促就業而鼓勵「地攤經濟」，並稱之為人間煙火氣、中國生機，不少網民對「去擺攤」表示躍躍欲試。不過，當前疫情仍未完全平息，擺攤的市場將會吸引大量商販和客流，或不利於控制疫情。另外，有個別地區也出現了市場交通堵塞、衛生「一片狼藉」的情況。

27地明確鼓勵發展地攤經濟 不乏大城市

人民網報道，據不完全統計，截至目前，至少已經有上海、濟南、南京、成都等27地紛紛明確鼓勵發展地攤經濟。其中，上海還將在6月6日-6月30日舉辦首屆上海夜生活節，推進夜市經濟發展，支持特色小店開展「外擺位」經營，對外擺時間、擺放範圍等實施精細化管理。

不過，地攤經濟也帶來負面影響。據內地澎湃新聞報道，有網民2日稱，大連的一處夜市造成交通堵塞、衛生「一片狼藉」。網傳圖片顯示，涉事區域的街道上留有很多塑膠袋、一次性紙碗等餐廚垃圾，多名環衛工人在現場清掃。目前該夜市已被停市整改。

▲ 圖片來源：澎湃新聞

對於網友反映的情況，大連市商務局流通處官員回應表示，該網友所說的情況與「外展外擺」工作有關，相關工作詳情需諮詢大連市購物節組織委員會。該委員會3日回應稱，網友反映的是夜市攤商自發性的擺攤行為，因為缺少統一管理，造成周邊環境及交通受到影響，目前已經暫停營業。

顯然，地攤雖然可促進就業、刺激內需，但如何規範還是要進一步研擬。

對於地攤經濟引發的衛生與污染，交通阻塞、噪音擾民、商品質量安全無保障、社會治安和偷稅漏稅等城市管理問題，人民網引述專家稱，一是對地攤經濟的從業者，進行登記管理。二是限定經營的空間和時間，避免影響交通。三是加強對衛生污染的治理，建立防疫應急管理制度。四是設置服務質量監督機制，保障消費者權益。五是借助互聯網思維提升管理效率，如網上申請、登記、報稅等。

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責任編輯：尹航

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