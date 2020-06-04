【地攤經濟】地攤經濟是保就業權宜之計？ 社科院副院長：不要來回變

內地近期最熱的財經話題之一，莫過於「地攤經濟」。總理李克強大讚「地攤經濟」是中國生機，多地鬆綁擺攤賣貨，有地方城管由驅趕變鼓勵擺地攤，地攤相關概念股紛紛暴升。

不過，「地攤經濟」能多大程度解決失業問題，又是否保就業的一時之計，外界都有些疑問題。中國社會科學院副院長蔡昉亦認為，鼓勵地攤經濟發展，不應成為權宜之計，不要來回變。

蔡昉昨晚出席一場在線討論會時稱，今年首季城鎮新增就業僅相當往年同期的約70%，而城鎮調查失業率也從2018年該數據誕生起一直保持5%左右，上升至6%。

他指出，5%左右屬於自然失業率，意味充分就業水平下的失業率，現在上升1個百分點就意味出現周期性失業。

6億人月入1千元 承受不起失業

而他提到李克強所說的「6億人月入1千元」，指相關統計數據完全支持這一事實。而這6億人是承受不起失業、就業不足、長期不工作沒有收入。

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他表示，最容易遭遇失業的人，也是最容易承受不起失業的人，也是較難回到勞動力市場的人，也是保基本民生的重點。

至於如何促進就業降低失業率，蔡昉認為，疫情對經濟造成巨大負外部性，意味市場失靈，此時恢復就業應該動用政府「有形的手」，其中一個重要動作就是扶持小型微型市場主體。「地攤經濟」門檻較低，對於恢復難就業人群的經濟活動更為重要。而鼓勵地攤經濟發展，不應成為權宜之計，不要來回變。

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他解釋，小微企業和個體工商戶對解決就業非常重要，即使在發達國家，這種半正式、非正式的經濟在增加居民收入、穩定就業上也有重要作用。他也強調，地攤經濟要管理，但不是禁止。而一個城市活力不在於表面多整潔，而在於有活力同樣也有秩序。

蔡昉建議，必須讓小微市場主體在進入市場活動時，真正面臨零障礙，確保它們是紓困救助的主要受益者，政府要給與補貼，並讓它們不再「訴求無門」，同時高科技平台也要對中小微企業和個體工商戶進行扶持。

責任編輯：林佩怡

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