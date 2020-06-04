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【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺攤起家

經濟脈搏 15:25 2020/06/04

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國務院總理李克強考察山東煙台時，稱讚地攤經濟是「人間的煙火」、「中國的生機」，引爆內地全民「地攤熱」。內地已有上海、南京、成都等至少27地明確鼓勵發展地攤經濟。

事實上，上世紀七八十年代，內地私營經濟開始興起，一批如今被大眾耳熟能詳的企業家，包括京東創始人劉強東、阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲、華為任正非等，當年也曾由「擺攤」起家。

阿里巴巴馬雲：1991年，怀揣英語夢的馬雲和朋友成立了海博翻譯社，結果入不敷出，為維持生計，馬雲把一半的店面出租，自己獨自去了義烏、廣州進貨，擺地攤賣小禮品、鮮花，甚至還有內衣和襪子。憑藉著這些利潤豐厚的地攤外快，馬雲的海博翻譯社得以生存下去。海博翻譯社盈利之後，馬雲投身互聯網，創辦了「中國黃頁」，也就是阿里巴巴的前身。

海底撈張勇：同樣是上世紀九十年代，張勇借了1200元倒賣遊戲機，結果被騙，他只能再度創業，擺地攤做起了麻辣燙，1994年創立了第一家海底撈 （06862） 。張勇後來說自己不愛吃火鍋，因為過去擺地攤的時候，每天忙到凌晨後都吃別人剩下的火鍋。

京東創始人劉強東：劉強東出生於江蘇宿遷的農村，家境貧寒，1996年，他大學畢業後開始創業，開餐館失敗後，1998年劉強東在中關村租了一個櫃枱賣刻錄機和光碟，取名「京東多媒體」。到2003年，受SARS影響，大家都不敢出門購物，劉強東只能上BBS論壇發帖賣光盤，從此，劉強東就將京東轉型為線上銷售的模式，開創了京東商城。

華為任正非：1987年，因為損失200萬元物資而被南油集團開除的任正非，拉著5個朋友籌了2萬元成立了華為，先後賣過保健品、減肥藥、火災報警器等，在有了「第一桶金」之後開始代理香港的交換機，才正式進入通信行業。

聯想柳傳志：1984年冬天，受命創業的柳傳志拿著中科院計算機所給的20萬開辦經費「不知道去幹什麼」，後來他回憶到，「當時實在是不知道要幹什麼好了，所以能幹什麼就先乾著，哪怕掙點兒錢發工資也好。」於是，包括他在內的所有員工都當過「倒爺」、「板爺」，在中關村拉平板車去賣運動服裝、電子表、旱冰鞋、電冰箱。

美圖秀秀蔡文勝：1985年，15歲的蔡文勝輟學後，和中學同班同學姜盈謙各自找家裡借了500元錢，一起擺地攤，「我還記得那時候賣的是計算器、傻瓜相機、化妝粉餅，有時一天能賺百來塊錢。」賺到第一桶金後，蔡因為搶註十多萬個互聯網域名賺得盆滿缽盈，之後進入投資領域，先後投資數十個優秀網站，成為中國著名的天使投資人，現任美圖秀秀董事長。

360周鴻禕：1988年，剛進西安交通大學沒多久的周鴻禕，和同學打架生活費被搶走，不得已只能去學校門口擺地攤，賣用過的高考參考書。就在擺攤的時候，周鴻禕發現有人用電腦算命很賺錢，於是自己也編起小程序，做起「科學算命」的生意。他曾回憶這次擺攤的經歷：「我算一次收一元錢，一天竟然能掙100多元。在當時，這算是一筆巨款了。」「這完全是學生時期的小打小鬧，但是這在某種程度上潛移默化地建立了我對商業的興趣和信心。」

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責任編輯：蒯宇澄

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