【去中國化】商務部：目前中國沒有外資撤離情況　堅決支持香港維護單獨關稅區

新冠肺炎疫情，加上全國人大通過港區國安法令中美緊張局勢升溫，美國企業將業務撤離中國或香港的議題引起關注。商務部新聞發言人高峰表示，目前，中國沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況，強調堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位，以及鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。

超大規模市場優勢和內需潛力 吸引外資

商務部新聞發言人高峰今天（4日）表示，國際產業鏈供應鍊是在經濟全球化過程中企業長期選擇形成的，體現了全球各經濟體的優勢、分工與合作。目前，中國沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。

相反，高峰表示，中方注意到，由於中國穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。中方將堅定不移擴大對外開放，繼續放寬外資准入限制，擴大鼓勵外商投資範圍，推動國內產業鏈供應鏈提質升級，積極構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

香港單獨關稅區地位 非某一國單獨賦予

有關美國總統特朗普（Donald Trump）上周宣布展開取消香港特殊地位的程序，高峰回應稱，香港單獨關稅區地位的法律基礎源自世貿組織協定，不是來自某一成員的單獨賦予。中方將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位，堅定支持香港鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。國家始終是香港繁榮發展的堅強後盾。

高峰另稱，據國家統計局數據，5月份零售業、餐飲業商務活動指數保持在55%以上，其中，零售業商務活動指數連續3個月在50%的榮枯線以上，餐飲業連續兩個月在榮枯線以上，顯示消費市場保持回暖復甦的良好態勢。商務部將會同有關部門，以推動發展小店經濟為主要抓手，加快小店便民化、特色化、數字化發展，推動形成多層次、多類別的小店經濟體系，促進商貿流通小微企業增加就業、擴大消費、提升經濟活力。

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責任編輯：孫民

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