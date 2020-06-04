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【中美角力】美6月中禁中國客機飛美 外交部：嚴正交涉 促美勿製造障礙

國情動向 16:26 2020/06/04

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中美關係緊張升級之際，美國當局周三（3日）宣布，本月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，被指是向北京施壓，以允許美國航空公司恢復中美航線。中國外交部發言人趙立堅今日（6月4日）表示，中國民航局正在與美國運輸部嚴正交涉，又稱中方已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

今日稍早中國民航局表示，下周一（6月8日）起，未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班。而具備國際客運航班接收能力的口岸城市，包括北京、廣州、上海、深圳、廈門等37個城市。航空公司可向民航局申請運行至10月24日的航班預先飛行計劃。

中國允外國航空公司 每周復飛1班

另設航班獎勵和「熔斷」措施，航空公司同一航線航班，入境後病毒檢測結果為陽性的旅客，連續3周為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。病毒檢測結果為陽性的旅客達5人，則暫停該航線運行1星期，達10人更會暫停4星期。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，並且航空公司要待期限結束後，方可恢復每周一班航班計劃。

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美國政府宣佈，6月16日起禁止中國所有航空公司客機進出美國，禁飛令將影響中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空、首都航空、四川航空以及廈門航空往來中美的航班。由於美國航空公司目前尚未恢復往來中美的航線，禁飛令若生效，中美之間的直航航班將全部停飛。

對此，趙立堅今日在外交部例行記者會上表示，感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。

他又稱，此前中國民航局同美國運輸部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已取得一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

責任編輯：林佩怡

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