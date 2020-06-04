【港區國安法】特朗普稱無諗過制裁習　藏國安法角力玄機？

▲ 【港區國安法】特朗普稱無諗過制裁習近平 藏國安法角力玄機？

美國總統特朗普表示，沒有想過要就中國制定港區國安法，制裁國家主席習近平。這與他早先表明會展開程序，取消香港的特殊待遇及制裁香港和內地官員的說法不一致，或許顯示特朗普仍為談判留「窗口」，雙方還有機會握手言和。

特朗普今年最大的目標，是在11月的總統大選中連任。中美於今年初達成第一階段協議，給僵持數月的貿易爭端暫時劃上句點，特朗普一直視為有利選情的政績來宣揚。可3月新型冠狀病毒疫情在美國擴大，原本良好的經濟惡化，失業率不斷上升，令其連任目標亮起了黃燈。

中美經貿協議若廢止 拖累美國經濟復甦

特朗普其後則轉向指責中國隱瞞疫情，導致了疫情在全球擴散，並批評世界衛生組織（WHO）沒有盡到責任。而全國人大宣布港區國安法立法後，他更宣布要取消香港的特殊待遇及制裁香港和內地官員。

不過，若過分刺激中國，引發報復性措施等，可能危及中美經貿協議實施，給美國的經濟復甦拖後腿，這並非特朗普所樂見。最新談及中美貿易協議時，特朗普再提到，這是美國其中一份最好的協議，他又批評中國一直剝削美國，令華府每年損失5000億美元，而自己則改變這個情況。

此外，近期，美國非裔男子弗洛伊德被警察腿壓致死案件持續發酵，各城市出現大規模示威，而特朗普應對示威的方式受到廣泛批評，包括沒盡早發表正式的全國講話，呼籲團結，還發表煽動言論、威脅動用軍隊等，令到局勢升溫。

這波抗議浪潮為年底美國大選添變數，有民調顯示，示威爆發後，特朗普與民主黨總統參選人拜登在登記選民間的支持率差距擴大，特朗普此時更需經濟成績穩定選情。

特朗普留迴旋餘地 雙方可能有得傾

雖然特朗普在上周記者會上對華發表強硬講話，並宣布美國將展開程序，撤銷若干香港特殊待遇，不過，這更像一種姿態，因為他沒有為此即時啟動程序、也沒訂下時間表，為最終決定留下迴旋餘地。

而特朗普6月3日接受Newsmax TV、白宮前新聞秘書斯派塞（Sean Spicer）訪問時，又稱與習近平雖有一段時間沒有交談，與雙方關係非常好，沒有考慮制裁。在這種「一手硬」、「一手軟」的施壓中，可以看出，特朗普仍尋求談判，從而從中獲取更多利益，挽回選戰頹勢。

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本報記者 蒯宇澄

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