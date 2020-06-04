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【港版國安法】路透社：外資擬將財資管理業務撤離香港　金管局這樣反駁

經濟脈搏 17:36 2020/06/04

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全國人大推動「港區國安法」訂立，路透社引述的資深銀行家們表示，由於美國採取行動取消香港享有的特別待遇，一些全球性公司正在考慮將部分財資管理業務（treasury operation）轉出香港，或對香港構成不利。但香港金管局反駁這種說法。

內地和香港當局均表示，推動訂立的新國安法，並不會損害香港的權利和自由。

資管業務或遷新加坡、馬來西亞、泰國和越南

路透社引述4名了解情況的資深銀行家透露，一些全球性公司正在考慮將部分企業財資管理業務轉向新加坡、馬來西亞、泰國和越南等國。

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一家知名國際貿易融資銀行在香港的一位銀行家說:

公司的財資管理業務追隨貿易流動，而現在香港作爲貿易中心的地位存在大量問題。

路透社稱，如果美國取消香港的特殊待遇，導致香港商品像中國商品一樣被美國加徵關稅，貿易流動將受到衝擊。香港對美國進口商品實行的零關稅稅率也可能面臨風險。

「一些（跨國公司）正在考慮開始先將一部分資金業務（移出香港），然後再逐步擴大規模」，這位銀行家稱。

該銀行家稱，一家在亞洲各地經營著數百家連鎖店的美國主要零售商已經與銀行展開談判，希望將部分資金管理業務從香港轉移到新加坡。

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他們幫助各家公司建立和管理財務中心。他們正在與各公司商談可能的遷移計劃，但表示沒有嚴格的時間表。

金管局高層：沒有大量資金流出港元或銀行體系

路透社又稱，已經有迹象表明，中國富人正尋求減少在香港存放的資金。這對香港國際金融中心來說，是壞的消息。

但香港金管局通過電郵告訴路透社，企業對在香港設立財資管理業務的興趣依然濃厚。

香港金管局總裁余偉文周二稱，過去幾日港元市場運作正常，存款亦保持穩定，清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

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責任編輯：鄧國強

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