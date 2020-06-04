37%港人考慮移民？ 趙立堅：中國來去自由

中央推動訂立「港區國安法」，港人移民再次成為熱門話題。日前有本港傳媒委託中文大學傳播與民意調查中心的一項民調顯示，37%受訪者考慮移民。在北京，外交部發言人趙立堅今日（6月4日）被問到有關民調結果時，表示不知道提問想表達什麼，但「中國來去自由」。

據環球網報道，在中國外交部例行記者會上，日本傳媒記者問到，6月2日公布的一項香港民調顯示，超過37%受訪者考慮移居海外較3月份同類調查急增13個百分點。

對此，趙立堅回應說，不知道該記者提問想表達什麼，但「中國來去自由」。

反對英國在BNO問題上搞政治操作 保留採取相應措施權利

另外，趙立堅又回應英國首相約翰遜（Boris Johnson）近來不斷發表涉港言論，指無論是在BNO問題上搞政治操作，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路。若英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

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他又稱，一個健康穩定發展的中英關係，符合雙方共同利益，但是需要英方同中方相向而行，共同做出努力，需要始終堅持相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

約翰遜近日表示，若北京在香港實施國安法，英國政府已經準備好更改移民政策，允許BNO人士延長簽證至一年，並獲得進一步移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

責任編輯：林佩怡

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