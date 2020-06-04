【美國示威】胡錫進：中國人曾膜拜美國體制 到今年重新認識美國

美國非洲裔男子George Floyd被白人警察膝蓋壓頸至死的事件引發民眾連日大規模示威，各地警方已逮捕超過4,000人。內地官媒《環球時報》主編胡錫進表示，今年發生了疫情和美國示威，是中國人認識美國有總結意義的一年，中國民間對西方體制的膜拜徹底坍塌，中國逐漸形成真實、強大的社會共識，支持不走老路、也不走邪路的國家政治信念。

胡錫進：中國要走好自己的路

胡錫進今日（4日）在微博發文稱，今年可謂是中國人認識外部世界，尤其是認識美國有總結意義的一年，美國疫情嚴重失控以及示威活動的擴散讓一切變得更加清楚了。

他說，在改革開放初期的時候，中國人、尤其是知識分子對美國的體制充滿了膜拜。過去很多中國知識分子還相信，中國要想發展、富強，只有走西方式民主體制這條路，改革就是要把中國逐漸過渡到西方的體制。但同時，世界上有發生了一場場顏色革命，導致此種想法的幻滅。

「在這個過程中，中國自己的道路取得舉世矚目的成就，逐漸顯示出強大的比較優勢。現在越來越多國人真誠地相信，中國要實現發展，就必須把自己的路走好，千萬不能被美國和西方忽悠了，在政治上一失足成千古恨。」

胡錫進提到，現在世界上對西方價值的宣傳已經失去了氣勢，在中國民間，過去對西方體制的膜拜尤其徹底動搖、坍塌了。中國逐漸形成真實、強大的社會共識，支持不走老路、也不走邪路的國家政治信念。「我們自己不犯顛覆性錯誤，就沒有人能夠顛覆我們。」

對於中美近期被擺上檯面的衝突，胡錫進稱，美國過去用政治文化優勢壓制中國，如今只剩下用硬實力壓制中國。「這對中國來說當然是很關鍵、也很艱苦的戰役。然而中國人在與美國的復雜交道中，也因為我們的成長壯大，越來越有經驗和智慧，意志愈發堅強。」

另一方面，美國宣布本月中起，禁止6間中國客運航空公司的航班飛往美國，作為懲罰中方，並向中方施壓要求恢復美中航線。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對此感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。希望美方不要為解決問題製造障礙。

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責任編輯：尹航

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