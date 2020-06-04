▲ 【港區國安法】紐約時報解構中央為何此時推國安法：手握4大王牌

全國人大推動訂立「港區國安法」，儘管西方對此反應強烈，美國總統特朗普更揚言取消香港獨立關稅區，以制裁中港；但現實是，中方未有受影響，立法工作仍在推進中。《紐約時報》中文網刊載文章，解構中方為何選擇此行推新國安法；整理其內容，中方手上似乎有4個籌碼。

這篇題為《北京敢於在香港強推新國安法，賭的是什麽》的文章，引述財金界人士預期，新國安法最終能夠完成立法

與中國領導層有着長期聯繫的高盛（Goldman Sachs）前總裁約翰·L·桑頓（John L. Thornton）直說，

有些人將在一段時間裏不高興，但敲鑼打鼓地喧囂一番之後，買賣照樣進行。這是中國的政治判斷。他們有相當多的經驗證據，讓他們相信擔憂將會消失。

整理《紐約時報》中文網的這篇文章的內容，中央手上有4個籌碼，因此選擇此時推出港區國安法。

其一：美方欠反制措施，中國風險有限

《紐約時報》形容特，中方已認定朗普的威脅是虛張聲勢。其中，加州大學聖疊戈分校（University of California, San Diego）研究中國金融制度的專家史宗瀚（Victor Shih）預計白宮不會使用金融武器，因為這會傷及美國企業。

【港區國安法】陳茂波回應美稱制裁：對聯滙有信心 香港不會外滙管制

【港區國安法】3個關鍵因素 特朗普難在香港議題贏中國

事實上，美國的報復可能足以讓許多美國企業被迫撤離。香港美國商會周三公布的一項調查顯示，超過25%的受訪企業表示，它們正在考慮遷往其他地方。

更重要是文章所指，中國手上超過1萬億美元的美國國債、佔總國債的4%以上，中方就算自招損傷，也可在重大問題的情況下迅速出售美國國債，以各制美方。

其二：北京已獲香港商界全力支持立法

《紐約時報》指，中國官員還認為，他們已成功說服或迫使香港工商界精英接受中央政府的做法。香港工商界精英歷來對北京態度溫和，他們中的許多人在中國擁有大量商業股份。

【港區國安法】中方打「香港富豪牌」反制特朗普 紐約時報揭內幕

【港區國安法】英籲中國勿毀香港這顆亞洲經濟明珠 京批干涉內政提嚴正交涉

其中，香港富商李嘉誠在一份關於國家安全立法的聲明中說，「我們或許不必過度解讀它」，香港一些最大的投資者認為，生意將照舊做下去，有人甚至說「法治、司法獨立和言論自由將不會改變」。

其三：新冠疫情仍在困擾西方

《紐約時報》指，中國採取行動也是在自己政治力量強大的時候。中方已經控制住了新冠病毒在境內的傳播，但其他國家基本上還未做到這點。這種時刻，可能讓中國最高領導層有膽量採取措施。

「中國的其他競爭對手已被削弱。特朗普正在努力推卸美國在應對疫情上失誤的責任，並愈來愈多地受到國內動盪的困擾」，文章說。

其四：香港社會運動力量已經減弱

中國政府注意到，香港抗議活動已經被遏制。雖然一些抗議者稱，將要更堅決地反對新國安法，但也有人承認，抗議運動已四分五裂、疲憊不堪。同時旨在遏制新冠病毒傳播的限聚令，也禁止了和平的大規模抗議活動。

【港區國安法】五眼聯盟關注制訂港區國安法 傳英美促聯合國安理會非正式會議討論

【港區國安法】英國擬擴大持BNO者權利 中國反對 稱保留採取相應措施權利

【港區國安法】環時稱中美「香港戰役」已打響 駐美大使館警告反制

【港區國安法】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲 京此前批干政

【港區國安法】民調稱37%港人考慮移民 趙立堅：中國來去自由

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應