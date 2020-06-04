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【港區國安法】紐約時報解構中央為何此時推國安法：手握4大王牌

國情動向 20:38 2020/06/04

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【港區國安法】紐約時報解構中央為何此時推國安法：手握4大王牌

全國人大推動訂立「港區國安法」，儘管西方對此反應強烈，美國總統特朗普更揚言取消香港獨立關稅區，以制裁中港；但現實是，中方未有受影響，立法工作仍在推進中。《紐約時報》中文網刊載文章，解構中方為何選擇此行推新國安法；整理其內容，中方手上似乎有4個籌碼。

這篇題為《北京敢於在香港強推新國安法，賭的是什麽》的文章，引述財金界人士預期，新國安法最終能夠完成立法

與中國領導層有着長期聯繫的高盛（Goldman Sachs）前總裁約翰·L·桑頓（John L. Thornton）直說，

有些人將在一段時間裏不高興，但敲鑼打鼓地喧囂一番之後，買賣照樣進行。這是中國的政治判斷。他們有相當多的經驗證據，讓他們相信擔憂將會消失。

整理《紐約時報》中文網的這篇文章的內容，中央手上有4個籌碼，因此選擇此時推出港區國安法。

其一：美方欠反制措施，中國風險有限

《紐約時報》形容特，中方已認定朗普的威脅是虛張聲勢。其中，加州大學聖疊戈分校（University of California, San Diego）研究中國金融制度的專家史宗瀚（Victor Shih）預計白宮不會使用金融武器，因為這會傷及美國企業。

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事實上，美國的報復可能足以讓許多美國企業被迫撤離。香港美國商會周三公布的一項調查顯示，超過25%的受訪企業表示，它們正在考慮遷往其他地方。

更重要是文章所指，中國手上超過1萬億美元的美國國債、佔總國債的4%以上，中方就算自招損傷，也可在重大問題的情況下迅速出售美國國債，以各制美方。

其二：北京已獲香港商界全力支持立法

《紐約時報》指，中國官員還認為，他們已成功說服或迫使香港工商界精英接受中央政府的做法。香港工商界精英歷來對北京態度溫和，他們中的許多人在中國擁有大量商業股份。

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其中，香港富商李嘉誠在一份關於國家安全立法的聲明中說，「我們或許不必過度解讀它」，香港一些最大的投資者認為，生意將照舊做下去，有人甚至說「法治、司法獨立和言論自由將不會改變」。

其三：新冠疫情仍在困擾西方

《紐約時報》指，中國採取行動也是在自己政治力量強大的時候。中方已經控制住了新冠病毒在境內的傳播，但其他國家基本上還未做到這點。這種時刻，可能讓中國最高領導層有膽量採取措施。

「中國的其他競爭對手已被削弱。特朗普正在努力推卸美國在應對疫情上失誤的責任，並愈來愈多地受到國內動盪的困擾」，文章說。

其四：香港社會運動力量已經減弱

中國政府注意到，香港抗議活動已經被遏制。雖然一些抗議者稱，將要更堅決地反對新國安法，但也有人承認，抗議運動已四分五裂、疲憊不堪。同時旨在遏制新冠病毒傳播的限聚令，也禁止了和平的大規模抗議活動。

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責任編輯：鄧國強

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