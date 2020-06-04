【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品

▲ 地攤經濟受政策助推成為熱門話題，吸引肯德基、必勝客也推着餐車走上街頭，開始賣早餐。

地攤經濟成為內地近期熱門的財經話題，自總理李克強大讚「地攤經濟」是中國生機後，多地鬆綁擺攤賣貨，地攤相關概念股紛紛暴升，連西式快餐巨頭也來搶生意，肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）推着餐車走上街頭，開始賣早餐。

必勝客昨晚（3日）在官方微博預告「如果阿勝擺攤，你們想吃啥？」後，內媒《新京報》就在社交媒體上發現肯德基、必勝客多個餐車出街的照片，有網友表示，餐車主要出售多種類型的早餐。

報道指，百勝中國證實，早餐車信息屬實。此外，肯德基還推出了KFC超級甜品站，在早餐之外的時段試點移動餐車服務。

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據百勝中國方面介紹，肯德基早在2018年便開始探索如何在店外的更多場景，為消費者提供服務，並啟動了手機點餐全場景覆蓋項目，在多地試點推出移動餐車、快閃店等，消費者可線上點單、在早餐快速點取餐。而此次能迅速響應地攤經濟，在多地試點「早餐攤」也是得益於其強大的數碼化生態系統。未來會繼續探索，將地攤經濟模式應用在更多場景。

可助品牌實現低成本快速擴張

百勝中國相關負責人還透露，公司還準備了KFC超級甜品站——會練攤的機器人，由機械臂全程製作及奉上雪糕，目前已進入全國6個城市。而在早餐以外的時段，也開始在部分城市試點推出移動餐車服務，這也適用於展會、大型活動在內的一些特殊場合。

對於肯德基、必勝客也參與到此次地攤經濟，餐飲連鎖品牌戰略顧問王冬明認為，兩個品牌價格已足夠低，開拓外擺場景是為了降低開店成本，同時拓展門店，實現低成本快速擴張。

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責任編輯：孫民

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